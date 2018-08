Política

Elecciones autonómicas

Otegi asegura que será candidato 'con absoluta normalidad democrática'

Agencias | Redacción

16/08/2016

El candidato a lehendakari de EH Bildu afirma que le avala "la jurisprudencia de la Audiencia Nacional, del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional".

Arnaldo Otegi ha asegurado que será candidato a lehendakari de EH Bildu "con absoluta normalidad democrática", y ha afirmado, además, que le avala, para poder serlo, "la jurisprudencia de la Audiencia Nacional, del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional".

En una entrevista que ha mantenido en la Cadena SER, recogida por Europa Press, Otegi ha dicho que acatará estar fuera de las listas de EH Bildu si el Tribunal Constitucional así lo decide, pero se ha mostrado convencido de que será candidato de la coalición soberanista y estará en el próximo Parlamento Vasco. Además, ha lamentado que en democracia haya "ministros de Justicia que planteen inhabilitaciones a la carta" y cree que se da "una respuesta a la turca".

Otegi ha señalado que desconoce si van a presentar este miércoles mismo la candidatura, cuando empieza el plazo para presentar a los candidatos en las Juntas Electorales, pero ha apuntado que no jugarán "al gato y al ratón", y cuando tengan preparada su lista, la planteará en la Junta Electoral de Gipuzkoa.

En todo caso, "sin duda", él encabezará la lista de EH Bildu por Gipuzkoa "con absoluta normalidad democrática y sin que eso suponga un ejercicio de provocación y un ejercicio de crispación, sino de absoluta normalidad democrática".

"Me avala la jurisprudencia de la Audiencia Nacional"

"A mí me avala la jurisprudencia de la Audiencia Nacional, del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. Eso en términos jurídicos es un debate que no tiene ningún sentido", ha añadido.

"En cualquier caso, yo voy a coincidir con el señor Erkoreka, portavoz del Gobierno Vasco, en que lo más importante no es tanto si se me inhabilita o no, sino que es un problema de 'democracia sí, democracia no'", ha asegurado.

Asimismo, ha manifestado que, "en el siglo XXI, que haya ministros de Justicia que planteen inhabilitaciones a la carta desde espacios y medios públicos de comunicación, responde a un modelo de democracia que no es realmente avanzado".

"Yo tengo la impresión de que, en su día, Turquía copió la Ley de Partidos del Estado español, y frente al dilema de democracia sí o no, algunos están instalados en una especie de respuesta a la turca", ha añadido.

Calparsoro: "En principio, Otegi no será candidato; hay una sentencia firme"

El fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, ha afirmado este martes que Arnaldo Otegi, "en principio, no será" candidato a lehendakari por EH Bildu porque "tiene una sentencia firme que, por consiguiente, le impide" concurrir a las elecciones del próximo 25 de septiembre.

Juan Calparsoro ha manifestado que "es verdad que ciertas normas jurídicas admiten diferentes interpretaciones y EH Bildu podrá presentar al candidato que considere que cumple los requisitos y que han elegido sus bases".