Parlamentarias de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos, I-E y PSN se suman a la huelga del 8M

AGENCIAS | REDACCIÓN

05/03/2018

La Mesa del Parlamento ha acordado, con el voto en contra de los representantes de UPN, colocar un delantal en la fachada el 8 de marzo.

Los grupos que componen el Parlamento de Navarra han anunciado hoy que mantendrán diferentes posturas ante la huelga feminista del 8 de marzo.

En declaraciones a los periodistas tras la Mesa y Junta de Portavoces, todos los grupos, excepto el PPN, han apoyado la huelga feminista, que coincide con una sesión de control al Gobierno, de la que se ausentarán todos los integrantes del PSN e I-E, mientras que en Geroa Bai, EH Bildu y Podemos serán las parlamentarias las que se ausenten o no intervengan en el pleno. En UPN todavía no lo han decidido, pero seguramente permanecerán en el pleno.

Las parlamentarias de Geroa Bai se ausentarán del pleno después de participar en la concentración de las 11:00 horas, según ha señalado Unai Hualde. El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha anunciado que las parlamentarias de la formación estarán presentes hasta las 11:00 horas aunque no intervendrán en el pleno. En nombre de Podemos-Ahal Dugu, Carlos Couso ha señalado que las mujeres de la formación morada sí se ausentarán del pleno de control al Gobierno, mientras que los hombres se mantendrán en la sesión aunque no realizarán el trabajo que dejen de hacer las féminas. Los dos miembros de la agrupación parlamentaria de I-E no acudirán a la sesión plenaria, ha adelantado José Miguel Nuin. La portavoz socialista, María Chivite, por su parte ha explicado que tanto los hombres como las mujeres que componen el PSN realizarán un paro de 12:00 horas a 14:00 horas.

Por contra, el portavoz regionalista, Javier Esparza, ha anunciado que UPN apoya el paro de 2 horas que UGT y CCCO han trasladado. Al ser cuestionado sobre si las parlamentarias regionalistas abandonarán el pleno, ha respondido que todavía no se ha debatido esa cuestión, aunque cree que no será así. Asimismo, la popular (PPN) Ana Beltrán ha subrayado que no apoyarán esta huelga por no estar de acuerdo con su manifiesto.

Por otra parte, el Parlamento de Navarra colgará un delantal en su fachada el 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora y se concentrará a las 11:00 horas para mostrar su apoyo a la huelga feminista y el rechazo a la violencia contra las mujeres.