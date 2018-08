Política

POLÉMICA CON CIFUENTES

Ciudadanos exige la dimisión de Cifuentes y pide al PP una candidatura alternativa

AGENCIAS | REDACCIÓN

09/04/2018

El PP responde que "no hay ningún motivo" para que la presidenta de la Comunidad de Madrid dimita. Por su parte, PSOE y Podemos exigen a Ciudadanos que apoye la moción de censura contra Cifuentes.

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha pedido este lunes la dimisión formal de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y solicita al PP que presente una candidatura alternativa después de que los populares hayan rechazado la comisión de investigación propuesta por la formación naranja sobre el máster de la dirigente en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

Así lo ha indicado Aguado en rueda de prensa en la Cámara regional después de que anunciase este sábado un ultimátum al PP para que presentara antes de las 12:00 horas de este lunes las 48 firmas de los diputados populares en la Asamblea para apoyar la comisión de investigación sobre el máster de Cifuentes.

En caso de no hacerlo, Aguado señaló que exigirían la dimisión de la dirigente madrileña y como ha explicado, hace pocos minutos los 'populares' ha enviado un documento a Ciudadanos en el que explican que no apoyan la comisión. "Queríamos ver si el PP estaba más del lado de la verdad o de la mentira, si querían llegar hasta el fondo del asunto, después de casi 20 días conociendo noticias tras noticias", ha apuntado.

A juicio de Aguado, el texto que ha presentado el PP diciendo que no están de acuerdo con la comisión, además de que lo han recibido fuera de plazo, recoge la actitud de los populares que busca convertir la comisión en una "persecución contra fuentes y periodistas". "Es el mundo al revés", ha aseverado.

Al ser preguntado sobre si apoyarán la moción de censura de los socialistas, Aguado ha señalado que espera que "reine el sentido común dentro del PP antes de llegar a escenarios más adelantados".

El PP asegura que Cifuentes no dimitirá

Por su parte, el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, ha asegurado hoy que no ve ningún motivo para que Cristina Cifuentes dimita, tal y como le pide Ciudadanos, un partido que puede hacer, ha dicho, lo que crea "oportuno".

En una rueda de prensa tras conocerse la petición de dimisión de Ciudadanos, Ossorio ha dicho que ese partido "puede hacer lo que considere oportuno", del mismo modo que lo hará el PP, pero ha insistido en que la presidenta regional no va a dimitir y que vería "irresponsable" que la formación naranja apoyase la moción de censura del PSOE.

"No hay, en absoluto, ningún motivo para la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid", ha asegurado Ossorio, quien ha destacado que Cifuentes ha dicho "una y otra vez" durante los últimos días que "ella cursó, se examinó y obtuvo el máster oficial de Derecho Público del Estado Autonómico, de la Universidad Rey Juan Carlos".

Podemos y PSOE piden a Ciudadanos que apoye la moción de censura

La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, ha instado de nuevo este lunes a Ciudadanos a que apoye la moción de censura socialista contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por la polémica de su máster, "para echar al PP de las instituciones".

A juicio de Ruiz-Huerta, "esta no es la solución" y sí lo es que Ciudadanos debe apoyar una moción de censura que quite al PP de las instituciones madrileñas que no han resuelto ni uno sólo de los problemas, como la enorme desigualdad y es hora de tener un Gobierno que no mienta a los madrileños y que no se conforme con una sustitución de un miembro del PP por otro".

"Ha quedado demostrado que le PP no quiere conocer la verdad sobre lo que ha sucedido, sobre el máster fraudulento y Ciudadanos se ha dado cuenta hoy de esto. Ante esta situación la propuesta de Ciudadanos es que el PP continúa gobernando y ha propuesto que haya un integrante del PP. Esta nunca puede ser la solución", ha aseverado.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, no está conforme con que Ciudadanos se limite a pedir la dimisión de Cristina Cifuentes y le ha exigido que apoye la moción de censura planteada por los socialistas para "abrir un nuevo tiempo" en la Comunidad de Madrid sin el PP.

Sánchez considera que la petición de Ciudadanos para que dimita Cifuentes y el PP presente una candidatura alternativa al Gobierno de la Comunidad de Madrid es "aparentar que todo cambia para que nada cambie".