Cifuentes renuncia al máster y pide disculpas

Agencias | Redacción

17/04/2018

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha reiterado que no se plantea dimitir porque considera que no ha cometido 'irregularidades', y dice tener el apoyo de Mariano Rajoy.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha renunciado al máster de la Universidad Rey Juan Carlos en una carta enviada al rector, Javier Ramos, según anuncia en una de sus cuentas de Twitter.

Dicho mensaje en la red social remite a una información de okdiario, en la que se publica la carta dirigida al rector, donde Cifuentes pide disculpas y recuerda que cumplió con todo lo que le pidió la universidad y todo lo que exigía la ley.

Recuerda que se acogió a unas "condiciones flexibles" que la permitieron cursar la titulación a pesar de sus obligaciones profesionales (fue nombrada delegada del Gobierno).

"Entiendo que haya personas que consideren que los requisitos establecidos no fueron suficientes, según sus propios criterios, y entiendo también que haya quien piense que mi esfuerzo no fue equiparable al suyo", admite. Al mismo tiempo, reconoce que no consideró entonces que los requisitos flexibles "pudieran ser consideradas por alguien como un agravio".

En este sentido, añade: "... si me equivoqué, y en aquel momento debí rechazar las facilidades que me ofreció la universidad, pido disculpas a cualquiera que haya podido sentirse agraviado".

Cifuentes subraya que "en ningún momento" pretendió sacar ventaja del máster, por lo que comunica formalmente al rector su decisión de "RENUNCIAR a la utilización del título expedido por la Universidad Rey Juan Carlos, solicitando que dicha renuncia sea considerada con carácter inmediato, a los efectos oportunos".

En cualquier caso, subraya que no ha cometido ninguna ilegalidad y carga contra la universidad: "La obtención de dicho máster se ha visto afectada, al parecer, por diversas irregularidades administrativas, totalmente ajenas a mí, pero que han dado lugar a su cuestionamiento".

Por su parte, el rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos, asegura en una tribuna de opinión que publica El País que si se confirma en los tribunales el delito de falsedad documental se solicitará al Ministerio de Educación su retirada.

Cristina Cifuentes en rueda de prensa. Foto: EFE

Cifuentes reitera que no dimite porque no ha cometido "irregularidades" y dice tener el apoyo de Rajoy

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha reiterado este martes en rueda de prensa que no se plantea dimitir por la polémica de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), porque considera que no ha cometido "irregularidades", y asegura que tiene el apoyo del presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno y tras renunciar a su título, Cifuentes ha sostenido que cree que no hay razones "objetivas" para su dimisión porque está cumpliendo con el acuerdo de investidura que tiene con Ciudadanos y porque no está siendo "investigada, lo que antes se llamaba imputada".

La presidenta madrileña ha recordado que sobre la mesa hay una moción de censura, propuesta por el PSOE, "un mecanismo parlamentario perfectamente legitimo", y que si la formación naranja decide finalmente apoyarla tendrán que ser ellos los que den explicaciones de por qué en la región acaba gobernando "la izquierda".