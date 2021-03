26/03/2021 13:20 Política Pleno de control Urkullu dice que Euskadi tiene herramientas efectivas para hacer frente a la pandemia N.B. | EITB MEDIA EH Bildu reclama "una comunicación clara y medidas coherentes y comprensibles" porque la población está "confundida y enfadada". Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página El lehendakari, Iñigo Urkullu, interviene durante el pleno de control. Foto: EFE. Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha asegurado que Euskadi cuenta con "herramientas efectivas" para hacer frente a la pandemia, y aunque ha reconocido que le gustaría "tener más herramientas y recursos", cree que "ahora es hora de trabajar con las herramientas de las que se dispone" para "salir lo antes posible de la actual situación" de pandemia.

En el pleno de control al Gobierno Vasco que está celebrando la Cámara Vasca, la portavoz parlamentaria de EH Bildu, Maddalen Iriarte, ha preguntado al lehendakari sobre las herramientas necesarias para enfrentarse a la pandemia y ha criticado lo ocurrido en las últimas horas con la convocatoria del Comité Asesor del Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI) para adoptar nuevas medidas frente a la covid-19, con "filtraciones a la prensa de las posibles medidas".

"No parece muy serio señor Urkullu y si algo necesitamos en este momento es un comunicación clara y medidas coherentes y comprensibles. La gente está confundida y enfadada", ha asegurado.

Asimismo, cree que el Plan Bizi Berri III, la estrategia del Gobierno Vasco para la regulación de actividades sociales frente a la pandemia previsto hasta junio, "no recoge las suficientes medidas para hacer frente a la situación".

La parlamentaria de EH Bildu ha criticado que no se vaya a poner en marcha la ponencia de autogobierno del Parlamento Vasco y ha acusado al lehendakari de "hablar de cogobernanza y promesas falsas". En este sentido, ha recordado que la pasada legislatura su formación alcanzó un acuerdo con el PNV sobre autogobierno que al lehendakari "no le gustó mucho" y cree que si este acuerdo no se pone en marcha "todo lo demás serán parches sin ninguna garantía para poder proteger a la gente".

El lehendakari ha explicado que en el Plan Bizi Berri III hay diferentes escenarios previstos y cree que la sociedad "puede tener claro cuál es la vía a seguir" ante las distintas situaciones de la pandemia.

"Herramientas efectivas"

Asimismo, ha recordado que el LABI se va a reunir esta tarde y ha asegurado que Euskadi cuenta con "herramientas efectivas" para hacer frente a la pandemia entre los que ha citado un sistema público de salud "fuerte, bien valorado por la ciudadanía" y herramientas para la reactivación socioeconómica y la recuperación del empleo, como los planes de ayudas, los presupuestos y los fondos covid, así como el PLan Bizi Berri.

"Tenemos más recursos y más herramientas que algunos países y menos que otros, por supuesto, pero ahora es la hora de trabajar con las herramientas de las que disponemos. Ahora, en medio de la tormenta el asunto es no perder el norte y salir lo antes posible de esta situación", ha defendido.