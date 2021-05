08/05/2021 22:17 Política Pamplona Una manifestación en la Rochapea rechaza la detención de los 10 jóvenes EiTB Media | Agencias Han calificado los arrestos como "una operación de castigo contra las personas detenidas y su entorno inmediato con un claro objetivo de amedrentar". Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Manifestación en el barrio de la Rochapea (Pamplona). Imagen obtenida de un vídeo de EiTB Media. Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

Cientos de personas, 900 según la Delegación del Gobierno español, han participado este sábado en una manifestación en Pamplona/Iruñea en protesta por la detención de 10 personas. Según uno de los abogados de la defensa, la Policía Nacional les acusa de formar "una escisión de ETA". La Policía Nacional detuvo el pasado martes, 27 de abril, en Pamplona y Burlada a varias personas.

La movilización, convocada por familiares y amigos de los detenidos, ha partido de la plaza roja del barrio pamplonés de la Rochapea pasadas las 18:30 horas, precedida por una pancarta con el lema 'Erasoen aurrean klase elkartasuna. No estáis solos' ('Frente a los ataques, solidaridad de clase').

A lo largo de la marcha se han coreado consignas como 'Fuera las fuerzas de ocupación', 'Borroka da bide bakarra' ('La lucha es el único camino'), 'Errepresiorik ez' ('No a la represión') o 'Perros guardianes del orden y la ley, asesinos a sueldo, abuso de poder'.

"Pretenden convertir en grupo criminal a lo que era simplemente un grupo de amigos del barrio"

La manifestación ha recorrido las calles del barrio para finalizar en el Parque de los Enamorados donde se ha leído un manifiesto en el que se ha calificado los arrestos como "una operación de castigo contra las personas detenidas y su entorno inmediato con un claro objetivo de amedrentar".

Los convocantes han censurado que se trata de "una operación policial sobredimensionada y exagerada para las presuntas acciones de las que se les acusa".

En su opinión, "la gravedad de lo ocurrido no se queda ahí", ya que, según han expuesto, "en esta ocasión el despropósito ha llegado hasta el punto de pretender convertir en grupo criminal a lo que era simplemente un grupo de amigos del barrio, todo ello fruto de una burda manipulación".

"Lo que se está juzgando hoy aquí no es más que la actividad política más allá del Estado y de sus intereses de clase", han asegurado los convocantes, que han afirmado que "sabemos que este no es un caso aislado y que estas situaciones van a seguir dándose, por lo que no podemos normalizarlas ni mirar hacia otro lado".

En este sentido, han manifestado que "no vamos a aceptar estos ataques" y han llamado a "unirnos mediante la solidaridad de clase para deslegitimar e impedir situaciones como estas".