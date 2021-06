23/06/2021 09:57 Política INDULTOS DEL PROCÉS Casado pide la dimisión de Sánchez por "traicionar a España" con los indultos EITB MEDIA | AGENCIAS El presidente del Gobierno español acude al Congreso de los Diputados para enfrentarse a las críticas de la oposición por la aprobacion de los indultos a los nueve presos independentistas catalanes. Escuchar la página Escuchar la página

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que ayer afirmó que hay una "necesidad de reestablecer la convivencia y la concordia" en la sociedad catalana y el conjunto de la sociedad española, ha acudido este miércoles al Congreso de los Diputados para enfrentarse a las críticas de la oposición por una medida de gracia que han condenado y que han anunciado que recurrirán ante el Tribunal Supremo.

La bancada socialista ha recibido al presidente del Ejecutivo entre aplausos a su llegada a la sesión de control al Gobierno.

El presidente del PP, Pablo Casado, ha exigido al presidente del Gobierno que dimita y convoque elecciones para que sean los españoles los que se posicionen sobre los indultos que acaba de conceder el Ejecutivo a los condenados por el procés.

"Si le queda algo de dignidad, debería dimitir hoy y someter esta decisión al juicio de los españoles, porque usted ha engañado su palabra electoral, ha incumplido su juramento constitucional y está engañando a esta Cámara", ha sentenciado Casado durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, un día después de aprobarse los indultos.

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha acusadoal Gobierno de estar haciendo un daño "irreparable" a España y ha preguntado hasta dónde son capaces de llegar en relación a Cataluña.

La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha respondido a la pregunta tildando de "antiguo y peligroso" su discurso. Sin mbargo, ha avisado de que esto "ya no cuela" y que España está conformada por una "sociedad madura y diversa" en la que "no hay españoles de bien y de mal". "No son los dueños de España", ha reprochado.

Por su parte, Sánchez ha vuelto a defender que se trata de una medida "valiente, reparadora y en favor de la concordia y convivencia", y ha reprochado al líder de la oposición sus críticas, no solo a los indultos sino también a los obispos catalanes, los empresarios o los sindicatos, por respaldarla.

Tras aprobar en el Consejo de Ministros del Gobierno de España los indultos para los nueve políticos independentistas condenados por sedición y malversación en el 'procés', los nueve presos independentistas catalanes saldrán de la cárcel este miércoles.