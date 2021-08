30/08/2021 15:01 Política EH Bildu Otegi, dispuesto a hablar de los recibimientos a presos si se habla de "todas las humillaciones" O.P. | Eitb Media El coordinador general de EH Bildu ha respondido, además al lehendakari Garaikoetxea, diciendo que en la coalición "no sobra nadie". A su vez, ha rechazado los incidentes de los últimos días y los ha enmarcado en el modelo de ocio impuesto por el neoliberalismo. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Arnaldo Otegi, hoy. Foto: EFE Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado este lunes que su formación está "dispuesta" a debatir sobre los recibimientos a presos de ETA "si alguien se siente humillado", pero siempre que se trate también de "todas las humillaciones y sufrimientos" que ha habido en Euskal Herria.

El dirigente abertzale ha ofrecido una rueda de prensa telemática tras la reunión de la Mesa Política de la coalición que ha dado inicio al curso político.

Tras exponer los principales asuntos que, a su juicio, centrarán el debate político en los próximos meses, Otegi ha sido preguntado por la posición de EH Bildu ante los 'ongi etorri' y la polémica suscitada, a lo que ha respondido que "todo el mundo conoce" cuál es su posición a este respecto.

"Yo personalmente, en nombre de EH Bildu, he dicho que estamos dispuestos a hablar, si alguien se siente humillado, si aumenta su dolor. ¿Todo el mundo está dispuesto a hablar del conjunto de humillaciones que hay en este país"?, se ha preguntado.

Ha insistido en que está dispuesto a buscar "soluciones" a este asunto, siempre y cuando se trate en su conjunto y todas las partes apuesten por "hablar de todos los dolores, todas las humillaciones y todos los sufrimientos".

"En EH Bildu no sobra nadie"

Al ser preguntado por los periodistas sobre las afirmaciones realizadas este pasado domingo por Karlos Garaikoetxea que rechazó una integración de EA en EH Bildu que "lleve a la confusión con doctrinalismos incompatibles".

El dirigente de la coalición soberanista ha mostrado el "máximo de los respetos" con el exlehendakari y le ha asegurado que "en EH Bildu no sobra nadie". Según Otegi, "nadie quiere que nadie desaparezca, hay comunistas, socialistas, y socialdemócratas y soberanistas e independentistas, euskaldunes y no euskaldunes, somos un movimiento plural. Esa es nuestra virtud, no es un problema, esa es nuestra riqueza", ha defendido.

A ello ha añadido que "no se trata de que desaparezca la cultura de nadie, sino de construir una nueva entre todas las culturas". A su juicio, eso es lo que está haciendo EH Bildu "y lo que premia el electorado cada vez que vamos a unas elecciones".

En este contexto, ha recordado que EH Bildu ha llevado a cabo "un proceso congresual con unas reglas de juego, con un criterio básico que es un militante un voto, es la gente la que decide".

Incidentes nocturnos

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, se ha negado a caer en "debates de trincheras" sobre los incidentes registrados en los últimos días en Euskal Herria, que la coalición soberanista rechaza y que ha enmarcado en el "modelo de ocio impuesto por el neoliberalismo", y ha abogado por abordar una reflexión "profunda" al respecto.

Preguntado por los periodistas sobre esta cuestión en la rueda de prensa, Otegi ha abogado por acometer "debates constructivos" sobre estos sucesos y por "buscar soluciones, no culpables".

A su juicio, es "un problema complejo que a veces queremos resolver con receta simple", a lo que ha añadido que hay que poner todo en la mesa, "hablar del modelo de ocio, del nihilismo existencialista que se ha impuesto a través del neoliberalismo, de ese modelo de ocio que necesita del consumo de determinadas sustancias alcohólicas o de otro tipo, del modelo policial, de la falta de futuro de los jóvenes, y después hablamos del odio". Ha añadido que "ese es el interés que tiene EH Bildu, buscar soluciones y hacer debates con una determinada altura intelectual".

"Todo esto no lo hemos impulsado nosotros, lo impulsa el neoliberalismo", ha incidido, para añadir que también hay que hablar de "un modelo policial que hasta algunos los sindicatos de la Ertzaintza han dicho que no se puede hacer frente a estos hechos con ese modelo", porque "no puedes tener a la gente en ese modelo de ocio hasta a la una de la mañana y, luego, decirle que se vaya a casa, no va a pasar".