Puigdemont a la espera de pasar a disposición judicial

El expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, está a la espera de pasar a disposición judicial. El político se encuentra en dependencias policiales, tras ser detenido ayer en Cerdeña (Italia), a la que viajó para asistir al Encuentro Internacional del Adifolk.

Puigdemont declarará ante la Corte de Apelación de Sàsser, según la Oficina del expresidente.

Su abogado, Gonzalo Boye, se ha mostrado "muy tranquilo" ya que está "convencido de que no será extraditado", y ha asegurado que "la euroorden de Llarena no es ejecutable en la UE" por lo que ha asegurado que Puigdemont quedará en libertad en breve, "tal como pasó en Alemania". "Cuando se calmen las aguas, las cosas se verán más claras y quedará en libertad", ha añadido.

Según ha explicado, "la euroorden está registrada en el sistema de Schengen" pero eso no quiere decir que sea aplicable, ya que "tanto el Reino de España como el Parlamento Europeo informaron al Tribunal General (de la Unión Europea) de que la misma no era ejecutable en ningún estado de la Unión y el Tribunal General, en atención a esos argumentos, levantó las medidas cautelares que había acordado. Ahora nos encontramos con que alguien no contó la verdad, o alguien está jugando a los bandidos con el Tribunal General".

Ante una eventual extradición de Puigdemont, su abogado ha asegurado que le "defenderíamos a muerte" aunque saben que eso "no va a pasar".

Demanda ante el tribunal europeo

Los abogados de Carles Puigdemont presentarán una nueva demanda, "probablemente hoy o lo antes posible", ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) para que le devuelva la inmunidad, tras su detención ayer en Italia, según ha informado el abogado de Puigdemont Simon Beckaert.

El letrado ha aclarado que uno de los argumentos que incluirán en la demanda es que Tribunal Supremo "prometió" al TGUE que la euroorden contra Puigdemont había quedado "suspendida", hasta que no se resolviera la cuestión prejudicial del magistrado del Supremo, Pablo Llarena sobre las razonez que permiten rechazar una extradición. Así lo recogió el propio tribunal europeo en el auto que dictó el 30 de julio, cuando retiró la inmunidad al expresidente catalán, considerando que no había riesgo de que le detuvieran.

"Mientras el Tribunal Supremo no se pronuncie en el asunto prejudicial, nada permite considerar que las autoridades judiciales belgas o que las autoridades de otro Estado miembro puedan ejecutar las órdenes de detención europeas dictadas contra los diputados y entregarlos a las autoridades españolas", dice el auto.

Beckaert ha explicado, que en la nueva demanda expondrán, también, que tras las detención en Italia, se está "impidiendo" a Puigdemont acudir a la Eurocámara para ejercer sus funciones de eurodiputado, para lo que sí tiene inmunidad, tal y como expuso el TGUE en el auto del 30 de julio.