30/09/2021 16:01 Política Incidentes en pueblos El Parlamento Vasco condena los "actos de violencia" en las calles y muestra su apoyo a la Policía Agencias | EITB MEDIA Los partidos que conforman el gobierno (PNV y PSE-EE) y el PP+Cs han pactado un acuerdo de transacción. EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU no han apoyado el texto, y han denunciado la "intencionalidad política" del mismo. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página El Parlamento Vasco. Foto de archivo: EFE Whatsapp

Whatsapp



twitt

Enviar

Copiar enlace

El Parlamento Vasco, con los votos a favor de PNV, PSE-EE y PP+Cs, ha aprobado una declaración de "rotunda condena" de "los actos de violencia y enfrentamientos con la Policía" que se han registrado en las últimas semanas en varias localidades vascas. El texto muestra, además, su respaldo expreso a la Policía Municipal y la Ertzaintza por su labor para "garantizar el cumplimiento de la normativa sanitaria dictada para hacer frente a la pandemia causada por lo covid-19".

PP+Cs ha llevado a la Cámara una proposición no de ley, que finalmente se ha votado y aprobado como un acuerdo de transacción firmado por los partidos que conforman el Gobierno Vasco (PNV y PSE-EE) y la coalición que lidera Carlos Iturgaiz. Elkarrekin Podemos-IU, que se ha abstenido en la votación, ha enmendado el texto a la totalidad y ha denunciado el intento de "criminalizar a la juventud vasca" que se desprende del mismo. EH Bildu ha votado en contra al considerar que el documento se basa en "una posición tan simplista como maniquea" de los sucedido. La coalición soberanista, no obstante, no ha dudado en rechazar los incidentes de manera "contundente".

El texto aprobado por mayoría critica las "actitudes insolidarias e incívicas" que se han producido durante buena parte del verano, porque "perturban la convivencia ciudadana, incumpliendo las normas sanitarias establecidas como consecuencia de la pandemia".

En su defensa de la declaración, el portavoz parlamentario de PP+Cs, Carmelo Barrio, ha denunciado que los "actos de vandalismo" y las "algaradas" registradas son actos "orquestados y premeditados". "Estamos convencidos: la marca de la izquierda abertzale está ahí", ha concluido.

El parlamentario del PNV, Jon Andoni Atutxa, ha denunciado que quienes protagonizan estos actos son una minoría "irresponsable", que se comporta de forma "incívica e intolerable". Además, ante las críticas de EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU a la advertencia del alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, de que se sancionará "sin piedad", ha mostrado su respaldo a la posición del regidor de la capital vizcaína.

Txarli Prieto (PSE-EE) ha asegurado que ante "la violencia, los destrozos y saqueos no vale la tibieza" y ha explicitado su apoyo a la Ertzaintza ante estos episodios que, en su opinión, "tienen que ver con una violencia organizada".

La parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha condenado las "algaradas injustificables", y ha afirmado que los responsables de las mismas actúan de forma "hostil e impresentable".

Críticas de EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU

Iñigo Martínez, parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU, ha defendido la enmienda a la totalidad que ha presentado su coalición, y ha criticado el intento de "criminalizar a la juventud" que se desprende del texto aprobado. Según ha explicado, su propuesta rechazaba las "actitudes insolidarias e irresponsables ante la covid-19", y condenaba los altercados y agresiones, pero subrayaba que la labor policial ha de regirse por los principios de proporcionalidad e idoneidad. Así, ha criticado las imágenes en las que se oía a un mando de la Ertzaintza a "tirar a dar".

Además, ha reiterado que tras los incidentes registrados "no existe ninguna intencionalidad política, ni una organización, ni una reivindicación política, sino una instintiva reacción ante las actuaciones policiales".

Por su parte, el representante de EH Bildu, Julen Arzuaga, ha reprochado a PNV, PSE-EE y PP+C haberse quedado con el "titular fácil que representa una posición tan simplista como maniquea" de lo sucedido. Arzuaga ha manifestado que su grupo "rechaza con toda contundencia" cualquier acto "vandálico" o de violencia. "Tolerancia cero", ha añadido.

En todo caso, ha subrayado no están dispuestos a dar "un cheque en blanco" a la Ertzaintza y a las policías locales, como si se tratara de "héroes con una actitud siempre ecuánime y profesional". Además, ha reprochado a PP+Cs que pretenda atribuir la "paternidad política" de los disturbios a EH Bildu.