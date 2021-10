05/10/2021 10:24 Política Entrevista Matute: "La plantilla de Tubacex ha demostrado que la lucha y la huelga sí sirven" Eider Garaikoetxea O. | EITB MEDIA El diputado de EH Bildu ha celebrado el acuerdo en las plantas de Llodio y Amurrio, y ha urgido a derogar la reforma laboral: "Sin ella, en Tubacex no se hubiera llegado a tribunales". También ha apoyado la huelga general, ya que "no se puede seguir más tiempo bajo el chantaje de las élites". Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Matute, en los estudios de Radio Euskadi. Foto: EITB Media 22:55 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

El diputado de EH Bildu, Oskar Matute, se ha congratulado por el acuerdo alcanzado en Tubacex, que ha puesto fin a ocho meses de huelga, y ha subrayado que este conflicto ha evidenciado "que la lucha y la huelga sí sirven para algo". En la misma línea, preguntado sobre si apoyarán una convocatoria de huelga general, Matute ha dicho que "si hay que hacer huelga, se hará, lo que está claro es que no se puede seguir más tiempo bajo el chantaje de las élites".

Entrevistado en el programa "Boulevard" de Radio Euskadi, Matute se ha mostrado "muy contento" por lo conseguido por la plantilla y "las 723 familias que hace ocho meses tuvieron que soportar una situación que ninguno de nosotros querríamos, que es estar privados de sueldo" en la defensa de sus puestos de trabajo, "muchas veces ante silencio mediático". "Han demostrado que la lucha y la huelga sí sirven", ha añadido.

Asimismo, Matute ha pedido al Gobierno español derogar "ya" la reforma laboral porque sigue "empobreciendo a la gente" y "permite mayores ataques a los trabajadores". Precisamente, y unido al conflicto en Tubacex, el diputado soberanista ha asegurado que en ese caso, sin esa legislación, ni siquiera se hubiera llegado a los tribunales y el conflicto no se hubiera alargado en el tiempo. En opinión de Matute, esa derogación tendría que producirse sin acuerdo con la patronal, porque "la CEOE y la Cepime no se presentan a las elecciones, no es aceptable que tengan tanto poder".

Cuestionado por la posible convocatoria de huelga general, Matute ha subrayado que "si hay que hacerla, se hará, con la conciencia de que sirve para algo, lo que está claro es que no se puede seguir más tiempo bajo el chantaje de las élites". En ese sentido, ha recordado las movilizaciones que hay organizadas, y que EH Bildu apoya, en contra de la escalada del precio de la luz. A su juicio, Sánchez debe hacer "una reforma fiscal e intervenir. Si no revierte la situación se encontrará con la gente en las calles", ha advertido. "Está claro que a Iberdrola le sobra pasta", ha dicho en referencia al nombramiento del socialista Antonio Miguel Carmona como vicepresidente de la eléctrica.

En cuanto a las declaraciones de Pablo Casado de devolver al Estado español la competencia de prisiones, para el diputado de la coalición soberanista evidencia que "Casado vive atenazado por Vox, con miedo a lo que Vox pueda morderles parte de su electorado". No obstante, ha agradecido al líder del PP su "sinceridad", ya que con sus palabras se sitúa "en las antípodas" de EH Bildu.

Por último, Matute ve "un avance" en la posición de Eneko Andueza de abrirse a grandes pactos con EH Bildu, y ha sostenido que no le cuesta imaginar a EH Bildu como "fuerza mayoritaria de Euskal Herria". En ese sentido, considera que en ese escenario "las gentes de izquierdas nos tenemos que encontrar, y si no, la sociedad penalizará a los que no lo hagan", ha advertido.