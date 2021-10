19/10/2021 10:20 Política Declaración del 18 de octubre Otegi: "El lehendakari se ha querido sumar al club de los enfadados junto con el PP y Vox" Eider Garaikoetxea O. | EITB MEDIA El coordinador general de EH Bildu considera que la declaración de ayer supuso "un salto cualitativo" ya que se incluyeron "conceptos y palabras" nunca antes utilizados, lo que ha provocado que "mucha gente esté contenta". Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página 5:44 Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha destacado que, ante la declaración del 18 de octubre de la coalición soberanista y Sortu sobre las víctimas, "el lehendakari se ha querido sumar al club de los enfadados junto con el PP y Vox".

En una entrevista concedida a Catalunya Radio, en la que también ha sido entrevistado Iñigo Urkullu, Otegi ha considerado que ayer dieron "un salto cualitativo" y contribuyeron a "dar un paso por un país mejor" ya que incluyeron "conceptos y palabras", que hasta ahora no habían sido utilizadas. "Este salto cualitativo que ha provocado que mucha gente esté contenta: gente del PSOE, de Unidas Podemos, víctimas de ETA... y en el otro lado, están los que se han enfadado: PP, Vox y el lehendakari que se ha querido sumar al club de los enfadados. Cada uno está donde quiere. El lehendakari está enfadado cuando una gran parte del país está contenta", ha reflexionado.

Siguiendo con la crítica política, Otegi ha insistido en que "la izquierda independentista es más receptiva a la gente que nos transmite cosas de manera discreta y sincera que a quienes solo buscan embarrar el terreno con el objetivo de mantener la hegemonía electoral".

Según Otegi, la apuesta por las vías pacíficas no ha llegado como "una decisión táctica, sino que ha llegado para siempre". El coordinador general de EH Bildu ha explicado que no ha sido "fácil" dar el paso, "porque hay sectores internos que tienen dudas, porque creen que damos mucho más de lo que recibimos". Sin embargo, la coalición cree que "se lo debe a gente como María Jauregi y Rosa Lluch", ha añadido.

Preguntado sobre si espera ahora un paso por parte del Gobierno español en torno al GAL, Otegi ha manifestado que no han dado el paso "para que otros lo den". No obstante, estima "importante" que "Felipe González, por ejemplo, dijera que organizó el GAL, que se condenen las torturas. Y no lo digo como reproche. Y cuando hablo de Felipe González hablo del PSOE, del PNV... Esta sería una gran contribución a la convivencia".

Vídeo del momento en el que Otegi y el lehendakari se han saludado: