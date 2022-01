12/01/2022 09:32 Política EUSKADI IRRATIA Itxaso: "Con los acuerdos en vigor el marco laboral vasco está garantizado en la mayoría de los sectores" Onintza Aiestaran | EITB Media El delegado del Gobierno español en la Comunidad Autónoma Vasca ha dicho en relación a la reforma laboral que prevalecerán los convenios laborales vascos sobre los estatales, tal y como han pedido PNV y EH Bildu. Escuchar la página Escuchar la página

Denis Itxaso en Euskadi Irratia. Foto: Euskadi Irratia

El delegado del Gobierno español en la Comunidad Autónoma Vasca, Denis Itxaso, ha asegurado que la nueva reforma laboral respeta el marco laboral vasco, por lo que los convenios laborales vascos prevalecerán sobre los estatales, tal y como han pedido PNV y EH Bildu. Así las cosas, en una entrevista en el programa "Faktoria" de Euskadi Irratia ha pedido a ambos que voten a favor del texto en el Congreso de los Diputados.

Denis Itxaso ha reconocido que no es posible derogar la reforma laboral de Rajoy: "No se pueden derogar, sin más, las leyes que rigen el mercado laboral más, siempre necesitaremos una normativa laboral". No obstante, ha asegurado que la reforma laboral será "beneficiosa" porque considera que se eliminan las medidas más "dañinas" de la reforma del PP. También ha puesto en valor que el acuerdo llegue "a través del diálogo social" entre patronal, sindicatos y Gobierno, algo que, a su juicio, le otorga "una gran legitimidad de cara al futuro".

En lo que hace referencia a la transferencia de la competencia del Ingreso Mínimo Vital (IMV) a Euskadi ha dicho que "va a llegar" y que es "cuestión de tiempo" porque "esa es la voluntad del Gobierno". "Siempre hay matices técnicos, jurídicos y financieros, pero estoy convencido de que al final esa competencia va a llegar, porque esa es la voluntad del Gobierno", ha insistido.

En cuanto al resto de transferencias pendientes ha manifestado que siguen trabajando. "Es cierto que tenemos un calendario, pero ese calendario marca las negociaciones, y no tanto los acuerdos", ha añadido. "Las negociaciones a veces se alargan demasiado (...) aunque eso no signifique que haya falta de voluntad", ha matizado.

En relación al coronavirus, Denis Itxaso no ve contradicción entre las medidas restrictivas a corto plazo y la estrategia de gestionar la covid-19 como si fuera una gripe: "Es imprescindible hacer previsiones". Preguntado por si los test de antígenos deberían ser gratuitos, Itxaso ha respondido que hay que mantener el "equilibrio" y que regulando los precios el Gobierno ha puesto de manifiesto su "sensibilidad social".