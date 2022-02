El Congreso saca adelante la reforma laboral

El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la reforma laboral pactada por el Gobierno español, con la patronal CEOE y los sindicatos CCOO y UGT. La reforma ha sido apoyada por Ciudadanos (Cs), PDeCat, UPN, Más País, Compromís, Coalición Canaria, Nueva Canarias, Teruel Existe y PRC, que, entre todos, han sumado una mayoría de 175 diputados.

Por otra parte, han votado en contra de la reforma laboral PP, Vox, ERC, PNV, EH Bildu, BNG, CUP, Foro Asturias y el exdiputado de Cs Pablo Cambronero (ahora en el Grupo Mixto), lo que ha supuesto un total de 174 diputados.

El diputado de UPN, Sergio Sayas, ha votado en contra del decreto, rompiendo así con la disciplina de voto.

Votamos No a la reforma laboral.



En un política lo único que no puedes hacer es algo que no puedas explicar a tus votantes.



Somos sus representantes y a ellos nos debemos.



Por eso nunca tuve un voto tan difícil como hoy pero tampoco nunca lo tuve más claro.