Tapia: "Quedan los meses más fríos y todavía vamos a sufrir una situación muy compleja" IDOIA ALBERDI ETXANIZ | EITB MEDIA Publicado: 07/12/2022 09:43 (UTC+1) Última actualización: 07/12/2022 10:42 (UTC+1) Pese a que descarta un escenario de desaceleración, la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente se muestra preocupada por la "ralentización de la economía vasca".

Euskaraz irakurri: Tapia: "Hilabete hotzenak ditugu aurretik, eta egoera konplexua izango da denontzat"

La economía en este momento no presenta riesgos de desaceleración, pero los síntomas de ralentización son más que evidentes, según ha afirmado la consejera vasca de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia. Ha asegurado que en este "complejo momento" el trabajo del departamento que dirige se centra en activar herramientas para abordar la ralentización, sobre todo, "de inversiones provenientes de Europa". Tras señalar que la subida del precio de la energía no ha sido "tan alta como la esperada", ha destacado que "todavía estamos en inicios de diciembre y quedan los meses más fríos". "Tanto empresas, ciudadanía como administraciones van a sufrir todavía una situación muy compleja", ha matizado.



Entrevistada en Radio Euskadi, también se ha referido a la futura Agencia Espacial Española que finalmente tendrá su sede en Sevilla. Tapia, que anunció el 2 de noviembre que Euskadi aspiraba a acoger la sede de la institución en uno de sus tres parques tecnológicos, ha afirmado que la decisión "no ha molestado al Gobierno Vasco", aunque sí ha reconocido que no están de acuerdo con "las formas del proceso". Cree la consejera que "desde un inicio estaba predestinada la candidatura de Sevilla" y que abrieron la tramitación para "justificar ese nombramiento". Pese a su disconformidad, el Ejecutivo de Gasteiz no recurrirá el proceso.

Asimismo, la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras ha hecho una apuesta clara porque Euskadi empiece a generar por sí misma más energía eólica para ser más competitivos desde el punto de vista económico y medioambiental. Eso, ha dicho, conlleva abrir las puertas a la instalación de nuevos parques eólicos en suelo vasco. En ese sentido, ha indicado que urge realizar inversiones para "acelerar la transición energética". "Necesitamos que esos proyectos para generar energía sean puestos en marcha a la mayor brevedad posible. Si queremos que la transición se acelere, necesitamos acelerar esos permisos. Necesitamos ser partícipes de esa energía que consumimos, también desde Esukadi", ha añadido. Ha adelantado que espera que para finales de 2023 e inicios de 2024 las obras de algunos de los proyectos que tienen entre manos echen a andar.

En cuanto a la crisis desatada en la OSI de Donostialdea, Tapia ha insistido en que la solución al conflicto debe buscarse "fuera de los medios de comunicación". "Hay que hablar, analizar la situación que ha llevado a este planteamiento un tanto extremo y tratar de reconducirlo. Fuera de los medios y de forma pausada y tranquila", ha insistido la consejera, tal y como lo hizo ayer el portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria.