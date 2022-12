Política Entrevista en Euskadi Irratia Aizpurua: "No somos partidarias de bajar el IVA, pero hay que hacer algo con los alimentos básicos" Mikel Domínguez | EITB Media Publicado: 27/12/2022 09:18 (UTC+1) Última actualización: 27/12/2022 10:06 (UTC+1) Según la portavoz de EH Bildu en el Congreso, bajar el IVA es una decisión a tomar "con cuidado", y si sube el precio de los alimentos, "hay que ponerles tope". La propuesta del Gobierno de España "puede ser un camino". Escuchar la página Escuchar la página

Euskaraz irakurri: Aizpurua: "Ez gara BEZa jaistearen aldekoak, baina oinarrizko elikagaien kasuan zerbait behar dugu"

Mertxe Aizpurua, portavoz de EH Bildu en el Congreso de los Diputados, ha defendido la necesidad de tomar medidas para influir en los precios de los alimentos básicos, en una entrevista en Euskadi Irratia.

Según ha explicado, EH Bildu no está a favor, en general, de bajar el IVA, pero los precios de los alimentos "afectan a todos" y "es verdad que necesitamos algo en alimentos básicos". "Si los precios de los alimentos suben y suben, hay que ponerles tope", ha dicho.

En este sentido, ha considerado que lo planteado por el Gobierno de España "puede ser un camino". "No lo vemos mal, como lo plantean. Luego, hay que ver. Decisiones como bajar el IVA hay que tomarlas con cautela ", ha añadido.

Además, "habría que intervenir" en la cadena de distribución, que es donde se dan la mayoría de las subidas de precios. Aizpurua explica que sólo se toman medidas provisionales, aunque el problema es "estructural". En este sentido, ha defendido que, al igual que a bancos y grandes empresas energéticas, también se suban impuestos a las grandes empresas de distribución.

Según Aizpurua, tiene "lógica" que el descuento generalizado de 0'20 euros para los carburantes se mantenga solo para algunos sectores, porque se ha hecho un "mal uso" del descuento generalizado. "La decisión sería diferente si los precios siguieran tan arriba", ha añadido.

En cualquier caso, Aizpurua solo conoce "de forma superficial" las medidas que tiene que presentará el Gobierno, porque no las ha negociado previamente con EH Bildu.

Necesidad de acordar el derecho a decidir en Euskal Herria

Preguntada por la propuesta del PNV de modificar la Constitución para incluir el derecho a decidir, Aizpurua ha destacado que EH Bildu no está en contra, pero es "abrir un camino que no va a ninguna parte". "Eso no va a salir, lo saben todos, lo saben el PNV y Junts". Por ello, desde Euskal Herria "deberíamos llevar algo acordado, y no así".

En este sentido, Aizpurua comparte la propuesta de Pere Aragonés para Cataluña y quiere que Euskal Herria vaya por el mismo camino. Cataluña y Euskal Herria "deberíamos plantear algo así como un frente al Estado, porque no es un problema nuestro, es un problema que tiene España".