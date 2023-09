Otxandiano dice que las palabras del remero de Urdaibai sobre los presos no son "reprobables políticamente"

Política -

Entrevista en Radio Euskadi

El director de programa de EH Bildu considera que desear "un futuro sin presos políticos debería ser un deseo compartido" y denuncia que se trata de "inflar una polémica que viene de antes".

E. G. | EITB MEDIA

publicado: 13/09/2023 09:06 (UTC+2)

última actualización: 13/09/2023 10:19 (UTC+2)

El director de programa de EH Bildu, Pello Otxandiano, no ve "reprobables políticamente" las declaraciones realizadas por el remero de Urdaibai, Iñaki Goikoetxea. Unas declaraciones que han generado polémica tras un tuit de Arnaldo Otegi, y las críticas posteriores del lehendakari Iñigo Urkullu y otros dirigentes políticos. En su opinión, "desear un futuro sin presos políticos debería ser un deseo compartido" por todos, tal como marcan los estándares de los procesos de paz, que abogan por abordar la cuestión de los presos.

En una entrevista concedida al programa "Boulevard" de Radio Euskadi, Otxandiano ha criticado que se trata de "inflar una polémica que viene de antes", y ha hecho referencia a la controversia generada en torno a las webs de memoria de varios municipios gobernados por EH Bildu y a la de la surgida tras la inclusión de expresos de ETA en las listas electorales de la coalición. Según ha denunciado, en todas ellas se ha reprochado a EH Bildu de "un intento deliberado de agravio a las víctimas", algo que, ha subrayado, "es falso".

Para Otxandiano, el abordar la cuestión de los presos pasa por el cumplimiento de la política penitenciaria ordinaria, según la cual tres cuartas partes de los presos de ETA deberían de estar en la calle. El director de programa de EH Bildu ha admitido, no obstante, que puede entender el dolor que dichas declaraciones pueden generar entre las víctimas de ETA, aunque ha insistido en que "políticamente no son reprobables". En ese sentido, ha realizado un paralelismo: "Supongamos que (el que fuera general de la Guardia Civil, Enrique Rodríguez) Galindo lleve 15 años en la cárcel, y que un compañero Guardia Civil, en un contexto informal, expresara su deseo de que su amigo vuelva a casa, con arreglo a la ley. Desde mi punto de vista, esas palabras no serían reprochables. En ese caso hipotético yo no desearía que Galindo muriera en la cárcel".

En otro orden de cosas, y cuestionado sobre la negociación de la nueva ley educativa y los posibles apoyos de las diferentes formaciones del Parlamento Vasco, ha defendido que más allá de "con quién" se logre el consenso, la cuestión es "el qué, los contenidos". En su opinión, se ha de "centrar el debate", que pasa por, entre otras cosas, "dotar a la escuela pública vasca de baja temporalidad y calidad" o ir más allá de los modelos lingüísticos, "un debate superado". "No pedimos al PSE-EE que se haga abertzale, sino que sea vasquista", ha dicho en referencia a las discrepancias de los socialistas en materia lingüística.