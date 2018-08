La nave Cassini entra en los anillos de Saturno

La nave espacial Cassini se adentra hoy en los anillos de Saturno, última fase de su misión que tendrá su colofón cuando el 15 de septiembre se lance en picado hacia la atmósfera de este planeta en una maniobra de desintegración.

La Agencia Espacial Europea (ESA), promotora junto a la NASA estadounidense de esta misión que comenzó con el despegue en 1997, ha explicado en un comunicado que una vez que cruce por primera vez el plano de sus anillos, Cassini va a introducirse entre éstos y Saturno.

Esta maniobra se produce después de que el pasado día 22 realizara con éxito su sobrevuelo número 127 (el último) de la mayor luna de Saturno, Titán.

La ESA ha subrayado que con las "repetidas inmersiones en esta región inexplorada" se va a concluir una misión durante la que se han "recopilado datos sin precedentes para responder a cuestiones fundamentales sobre el origen de Saturno y su sistema de anillos".

Tras su despegue de la Tierra en 1997, Cassini estuvo viajando por el Sistema Solar durante siete años hasta llegar a ese planeta en julio de 2004, y meses después se desprendió de la sonda europea Huygens, que aterrizó en Titán el 14 de enero del año siguiente.

En sus 13 años de misión por Saturno, Cassini ha cubierto cerca de la mitad de la órbita del planeta, que tarda 29 años en dar una vuelta en torno al Sol, y en ese recorrido ha sido testigo de dos estaciones en Titán, lo que -según la ESA- puede ofrecer información sobre el pasado y el futuro de la Tierra.

Como le queda poco combustible, su fin se ha programado con un cambio de trayectoria que le conducirá el 15 de septiembre a desintegrarse de tal forma que se cumplan unos requisitos de "protección planetaria" y evitar una potencial contaminación de las lunas de Saturno, "que podrían albergar condiciones aptas para la vida".

This is it! Through the gap between #Saturn and its rings. Instruments are on, but we're out of contact with Earth. Here we goooooo! pic.twitter.com/3J7aRZS0IH