10/05/2021 11:33 Sociedad CORONAVIRUS Zupiria dice que el lehendakari ha pedido cambios legales "permanentemente" Naiara Ballesteros | EITB MEDIA Por su parte, el ministro de Política Territorial y Función Pública ha dicho que si el lehendakari plantease el estado de alarma para su comunidad, "el Gobierno español lo estudiaría y lo apoyaría". Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Gente en un paso de cebra en Bilbao. Foto: EITB Media. Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

El portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha recordado que la posibilidad de cambios legales para que las comunidades afronten la pandemia, como ha apuntado el ministro Juan Carlos Campo, "es una consideración que ha hecho el lehendakari permanentemente" durante esta crisis sanitaria y, según ha advertido, "han pasado ya 14 meses" de pandemia.

En una entrevista concedida a Radio Vitoria, Zupiria se ha pronunciado de este modo preguntado por las manifestaciones del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que, en un artículo en El País, ha abierto la posibilidad de "realizar cambios legales adicionales" para que las comunidades autónomas puedan afrontar la pandemia tras el estado de alarma si "se desprende la necesidad" de las resoluciones del Tribunal Supremo.

Por otro lado, ha aludido a la posibilidad de que el Ejecutivo de Euskadi recurra al Tribunal Supremo para poder realizar restricciones rechazadas por el TSJPV, tras el recurso que ha presentado Canarias, y ha señalado que, "por el principio de prudencia y humildad", "el Gobierno no se cierra a ninguna posibilidad".

No obstante, ha señalado que el lehendakari ya ha manifestado que "esta no era una cuestión judicial", sino sanitaria, y que "a él le correspondía ofrecer una certidumbre y no le parecía que una judicialización del proceso fuera una buena aportación", ya que esa vía puede llevar "a un tiempo de 15, 20 días, un mes" y las respuestas que requiere la pandemia tienen que ser "inmediatas".

Iceta cree que "no toca" un estado de alarma

El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha opinado que "en este momento no toca" un estado de alarma, si bien ha precisado que, "si el lehendakari lo plantease" para su comunidad, "el Gobierno lo estudiaría y lo apoyaría".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, el ministro ha insistido en que, tras la conclusión del estado de alarma el pasado día 9, hay "instrumentos suficientes" para tomar las medidas que eviten la expansión de la pandemia.

Asimismo, ha recordado que se ha abierto la posibilidad de que las comunidades recurran en casación al Tribunal Supremo, ante los criterios "no homogéneos" de los tribunales superiores de justicia sobre las restricciones que adoptan. "Si viésemos que eso no funciona suficientemente, habría que ver si corresponde tomar alguna reforma legislativa", ha señalado en la línea con lo expuesto por el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.

"El Gobierno español no admite que ha metido la pata"

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha denunciado en el programa "Faktoria" de Euskadi Irratia que la suspensión del segundo estado de alarma es un "grave error" y que, ante las "irresponsables" imágenes festivas del fin de semana, la medida estaba "justificada".

Tras la decisión ha visto el deseo de satisfacer al sector turístico y ha lamentado que, sin un estado de alarma, el Gobierno español ha dejado a las comunidades sin "paraguas jurídico". Esteban ha añadido que "llega tarde" la propuesta del Ejecutivo de modificar la normativa porque "se tardará cerca de un mes en realizar los cambios y trámites necesarios".

"Un último esfuerzo de 3 o 4 semanas para entrar en otra etapa"

El coordinador del LABI técnico, Jonan Fernández, ha señalado este lunes que las próximas 3 o 4 semanas son "vitales" y ha pedido a la ciudadanía que asuma "como un equipo" que se trata del "último esfuerzo" para entrar en una "etapa diferente".

En una entrevista en Onda Vasca, Fernández ha incidido en que Euskadi está en una "fase de tendencia descendente" y de "incremento de la vacunación".

En este sentido, ha remarcado que, si la disponibilidad de dosis "no falla", se logrará el 70 % de inoculados a mediados o finales de verano.

Ahora el "objetivo prioritario a corto plazo" es inmunizar "cuanto antes a toda la población de más de 50 años", lo que revertirá en una bajada "ostensible" del número de hospitalizaciones y de ingresos en UCI, ha señalado.

Ha indicado que la incidencia en Euskadi está bajando "a buen ritmo" pero hay que "evitar retrocesos" por lo que la ausencia de las restricciones debe "completarse" con una "actitud proactiva" de la ciudadanía.

Ha reconocido que "es difícil saber" si los contagios subirán tras la relajación de las medidas pero ha mostrado preocupación ya que se pueden generar "más contextos de riesgo".

El Gobierno Vasco no ha podido implementar las medidas que tenía previstas y se encuentra en una "realidad de obstáculos añadidos", ha señalado.