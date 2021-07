14/07/2021 13:29 Sociedad CORONAVIRUS Euskadi registra la primera semana sin fallecimientos en una jornada con casi 1000 nuevos positivos Eider Garaikoetxea O. | EITB MEDIA Los datos diarios son, en general, malos, ya que suben los contagios, la incidencia acumulada (31 puntos en un solo día) y la ocupación en los hospitales. La CAV se encuentra a punto de pasar a zona roja. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Varias personas caminan por el centro de Bilbao. Foto: eitb.eus Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

Ningún fallecimiento en Euskadi por causa directa de covid-19. La semana del 5 al 11 de julio pasará a los registros históricos como la primera semana epidemiológica sin muertos desde el inicio de la pandemia. No obstante, toda moneda tiene su cruz, y el boletín epidemiológico correspondiente a este martes no deja datos tan positivos. Se han detectado 989 nuevos contagios, que elevan la tasa de incidencia a 377 casos por 100 000 habitantes.

Como cada miércoles, el Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha facilitado tanto el boletín diario como el semanal, en el que se detallan, tras analizar los datos acumulados, el número de muertes ocasionados por la covid-19. Tal como adelantó ayer la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, esta semana pasada no se han registrado fallecimientos. Se trata de la primera vez que esto ocurre desde que comenzara la pandemia, en marzo de 2020, aunque no es menos cierto que Euskadi sí ha encadenado varios días consecutivos sin muertes causadas por el coronavirus. Ocurrió a principios de julio pasado, entre el 2 y el 9, pero al no ser una semana epidemiológica como tal (se contabiliza de domingo a domingo) no se registró el hito.

En cuanto a los datos de ayer, Euskadi roza los 1000 contagios tras realizar 11 651 pruebas diagnósticas (8,5 % de las pruebas positivas). El reparto entre territorios es el siguiente: 94 positivos en Álava, 462 en Bizkaia, 398 en Gipuzkoa y 35 en personas con residencia fuera de Euskadi o sin determinar.

Estos datos elevan la incidencia acumulada de los últimos 14 días a 377 casos (31 más que la víspera), por lo que Euskadi está a las puertas de entrar en zona roja. Estado en el que ya se encuentra Gipuzkoa, con una tasa de 463 casos por cada 100 000 habitantes. Lejos de esos valores, aunque en niveles preocupantes, se sitúa Álava (277 puntos).

En cuanto a los casos pueblo a pueblo, el semáforo del coronavirus sigue tiñéndose de rojo. Siete localidades más cuentan con una tasa superior a 400 casos por 100 000 habitantes, entre ellos San Sebastián.