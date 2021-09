16/09/2021 13:10 Sociedad Coronavirus El TSJN aprueba la ampliación de horarios de hostelería y ocio nocturno en Navarra Eider Garaikoetxea O. | EITB MEDIA La Sala de lo Contencioso-Administrativo autoriza, entre otras medidas, la reapertura de lonjas juveniles. Todas las modificaciones entrarán en vigor este viernes. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Una terraza vacía. Foto: EFE Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha autorizado la última orden foral del Gobierno de Navarra, que entre otras medidas, planteaba ampliar los horarios de hostelería y ocio nocturno ante la buena evolución de los datos epidemiológicos. Las nuevas medidas entrarán en vigor este viernes.

Una vez recibido el visto bueno de la justicia, el Gobierno Foral aumentará los aforos en transportes, autorizará la apertura de piperos o bajeras juveniles si se presenta una declaración responsable, y eliminará la restricción del número de personas reunidas en el exterior, que hasta ahora era de un máximo de diez.

La Sala estima que, a la luz de los datos aportados, "siguen siendo necesarias y proporcionadas" ciertas restricciones que afectan a derechos fundamentales, dada la situación. No obstante, recuerda que las medidas "tienen la limitación temporal" y que "no cabe no cabe la prórroga sine die de las medidas sanitarias".

En este sentido, el TSJN remarca que "no cabe la prórroga sine die de las medidas sanitarias, sino que, si la evolución en estos días de prórroga sigue siendo favorable, la Administración deberá adecuar o, en su caso, dejar sin efecto medidas restrictivas que no sean imprescindibles para contener la expansión del virus y la finalidad de protección de la salud pública".

Las medidas entrarán en vigor este viernes

Por tanto, los establecimiento de hostelería podrán abrir hasta las 02:00 horas, mientras que los bares con licencia especial podrán permanecer abiertos hasta las 03:00 horas y las discotecas y salas de ocio nocturno podrán hacerlo hasta las 04:30 horas. El desalojo, en los tres casos, está incluido en esos horarios.

Asimismo, se eliminará la distancia requerida de 70 centímetros entre comensales, mientras se mantiene el principio general de no consumo en barra.

En cuanto al transporte, el aforo se ampliará al 75 %, manteniéndose la importancia de una ventilación adecuada en todos los medios.

Además, los piperos o bajeras juveniles podrán reabrirse si presentan una declaración responsable tanto a la secretaría técnica del departamento de Salud como al ayuntamiento del municipio correspondiente.