19/09/2021 12:47 Sociedad CORONAVIRUS Félix Zubia: "Que se abra tan pronto el ocio nocturno me genera inquietud" EIDER JAUREGI OIARTZABAL | EITB MEDIA El jefe de la UCI del Hospital Donostia cree que tras la flexibilización de algunas medidas en la CAV, "estamos en un momento de transición". De todos modos, hubiese preferido que las restricciones no se hubiesen aliviado hasta que la incidencia hubiese bajado a 50 casos por 100.000 habitantes.

Tras la última reunión de la Comisión del LABI, el Gobierno Vasco decidió flexibilizar a partir de este 18 de septiembre una serie de medidas para hacer frente a la covid-19, entre las que destacan la apertura del ocio nocturno, la ampliación del horario de hostelería hasta las 03:00 horas y el aumento del aforo interior de bares y restaurantes al 75%.

En este contexto, el jefe de servicio de la UCI del Hospital Donostia, Félix Zubia, ha afirmado que "estamos en un momento de transición" y ha pedido cautela porque "la situación no es buena": "La situación no puede cambiar de un día para otro, es verdad que está mejorando, pero todavía, con los datos en la mano, la situación no es buena, deberíamos estar con una incidencia acumulada por debajo de 50 casos por 100.000 habitantes y no estamos ahí. En todas las olas anteriores se han aliviado demasiado rápido las restricciones y luego hemos ido por detrás del virus".

"Si hubiéramos esperado... a mí me hubiera gustado haber esperado unas semanas hasta comprobar que la epidemia está siendo controlada", ha advertido en el programa semanal Osasun Etxea de Euskadi Irratia.

La decisión de flexibilizar las medidas en la CAV se ha tomado cuando la incidencia acumulada ha descendido a 150 casos por cada 100.000 habitantes, pero el responsable de cuidados intensivos hubiese sido partidario de esperar a que la incidencia acumulada hubiese bajado más.

En Iparralde se comenzó a administrar la tercera dosis de la vacuna contra la covid a personas mayores el 13 de septiembre. En Hegoalde, ahora mismo se está inoculando la tercera dosis al colectivo de personas inmunodeprimidas. Sobre la posibilidad de ampliar la tercera dosis a más colectivos, la consejera de Salud del Gobierno Vasco, Gotzone Sagardui, acaba de decir esta semana que su Ejecutivo apuesta por vacunar con la tercera dosis "a todas las personas mayores", y Zubia está de acuerdo con ello, "sabemos que la efectividad de la vacuna en las personas mayores es más baja, se pierde antes... y por eso me parece bien que se ponga la tercera dosis a las personas mayores. De hecho, hemos visto que una vez introducido el virus en las residencias mayores, es muy difícil controlarlo por el grado de dependencia que suelen tener estas personas".

De todos modos, ha recordado que la vacuna en si misma no es la solución y ha insistido en la importancia de utilizar mascarilla en los interiores: "Las vacunas reducen la transmisión un 50%, no del todo, por lo que no todo se puede dejar todo en mano de las vacunas".