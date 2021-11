12/11/2021 17:26 Sociedad Coronavirus Bengoa recomienda que después de los cotillones se evite el contacto con personas mayores vulnerables Agencias | EITB Media "De esos cotillones puede venir una resaca en forma de contagios y más ahora con el frío y la vuelta a los interiores de los locales. Esta situación da alas al virus, y a la variante delta le gusta más que a las anteriores", ha dicho en Bilbao. Escuchar la página Escuchar la página

El experto en Salud Pública Rafael Bengoa ha afirmado que quien acuda a algún cotillón las próximas navidades y se quite la mascarilla y no mantenga la distancia de seguridad "se está arriesgando", y ha recomendado, especialmente a la gente joven, que después evite el contacto con personas mayores vulnerables y no comparta casa con ellos.

"De esos cotillones puede venir una resaca en forma de contagios y más ahora con el frío y la vuelta a los interiores de los locales. Esta situación da alas al virus, y a la variante delta le gusta más que a las anteriores", ha dicho en declaraciones a los medios antes de participar en una jornada en Bilbao sobre la pandemia de la covid-19.

Cara a las próximas navidades, Bengoa ha considerado que se deberían mantener las restricciones actuales -mascarilla y distancia de seguridad-, aunque ha opinado que no será necesario reforzarlas con nuevas medidas porque el "cóctel" de vacunación, tercera dosis para los mayores y el mantenimiento de la mascarilla "hacen que tengamos un arreglo decente para llegar a esas fechas de forma prudente".

Ha apelado, en todo caso, al "sentido común" en los casos en los que se comparta mesa con personas mayores que, aunque vacunadas, aún no hayan recibido la tercera dosis, ya que en esas circunstancias "se debe tener más cuidado".

Eventos hipercontagiadores

Ha remarcado que todos los repuntes de contagios se originan "en eventos hipercontagiadores, en momentos de relajación", y ha augurado que cuando se llegue a la fase endémica de la epidemia -40 o 50 casos por cada 100.0000 habitantes- también habrá brotes y personas hospitalizadas.

"La buena noticia es que para finales de este año y principios del que viene habrá nuevos medicamentos que son muy buenos clínicamente, lo que unido a las mascarillas, las vacunas y la tercera dosis creará una situación bastante favorable", ha asegurado.

Sobre la extensión de la tercera dosis al conjunto de la población, el también exconsejero de Salud del Gobierno Vasco ha mantenido que "no está decidido porque no hay estudios que lo indiquen", aunque hay países como Israel que ya la están administrando, u otros que ya están iniciando la vacunación de niños entre 5 y 12 años.

"Los pediatras dicen que hay que vacunar a los niños, pero el mundo global dice que primero hay que vacunar en los países que no han podido acceder a las dosis. Es una decisión casi ética; de hecho, si vacunamos primero a los niños estamos diciendo a esos países que no nos importan", ha reflexionado.

Respecto a la evolución de la situación en Europa, Bengoa ha afirmado que después de desescalar las cuatro primeras olas "de forma precipitada", la quinta ola se ha desescalado mejor en Euskadi, España y en algunos países europeos, mientras que en otros "se han quitado las mascarillas en interiores y se ha minusvalorado la pérdida de inmunidad en los vacunados de más de 65 años, lo que ha provocado que el virus vuelva a tomar aire".