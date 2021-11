19/11/2021 20:30

Sociedad

Coronavirus

Suspendida la feria Ardoaraba de Vitoria ante el avance de la pandemia

Agencias | EiTB Media

Gasteiz On explica que se ha adoptado la decisión "por responsabilidad y por no poner en riesgo la salud de las personas que acudan". Urtaran ha dicho que es una decisión "no deseada por nadie, pero del todo acertada".

Imagen obtenida de un vídeo de EiTB Media.