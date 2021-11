25/11/2021 09:35 Sociedad coronavirus Los nuevos positivos de covid-19 en Euskadi ascienden a 919 casos y hay 37 camas UCI ocupadas AGENCIAS | EITB MEDIA En función de los datos que ha aportado la consejera de salud del Gobierno Vasco, Gotzone Sagardui, Osakidetza se encuentra, por tanto, en el 'escenario 1' y algunas de las UCI están "reforzadas pero por el incremento de atención ordinaria". Escuchar la página Escuchar la página

Los nuevos positivos de covid-19 en Euskadi ascienden a 919 casos en las últimas horas y cuenta con 37 pacientes en las UCI (6 más que el lunes), según ha explicado la consejera vasca de Salud, Gotzone Sagardui, que ha calificado la situación de "preocupante".

En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia la consejera de Salud ha lamentado que no se "termina de entender la importancia" de cumplir las medidas de prevención que son necesarias para revertir la situación epidemiológica "preocupante".

Según ha explicado, los contagios "siguen en ascenso" y en la última jornada se han registrado 919 positivos, lo que "significa el incremento del riesgo de ocupación de camas hospitalarias y de las UCI".

En función de los datos que ha aportado la consejera, Osakidetza se encuentra en el 'escenario 1' y algunas de las UCI están "reforzadas pero por el incremento de atención ordinaria". En concreto, este pasado miércoles había 37 camas UCI ocupadas por casos de covid, cada vez más cerca del umbral de los 50 para activar la Emergencia Sanitaria.

Sagardui ha insistido en que en este momento hay "una tendencia al alza, una ocupación de camas por covid-19 que va adquiriendo un número considerable de recursos, lo que hace que se vaya tensionando el sistema. Asimismo, ha recordado que la Atención Primaria, que estaba recuperando la presencialidad, vuelve a tener que realizar más pruebas haciendo mayor número de seguimientos de la evolución.

La consejera ha insistido en que el virus "sigue estando entre nosotros" y ha lamentado que "se incrementa el número de festejos en los que hay grandes números de personas y los comportamientos son de relajación", lo que contribuye a que "el virus siga avanzando".

Asimismo, ha recordado que la población menor de 12 años está sin vacunar y, aunque si se avanza en la vacuna pediátrica "según lo previsto" en diciembre se pueden contar con las primeras dosis, se desconoce "cuándo y cuántas dosis" se podrán recibir.

Sagardui advierte que la vía judicial "no es uniforme"

La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha lamentado que las propuestas que Euskadi llevó al Consejo Interterritorial de Salud no obtuvieron "respuesta". Por ese motivo, el Gobierno Vasco decidió recurrir finalmente ante el Tribunal Supremo el auto que no autoriza la exigencia del 'certificado covid' "intentando contribuir a que se cree una doctrina común" ante el hecho de que "la única herramienta" de la que disponen las comunidades "ni siquiera es uniforme".

Sagardui ha recordado que Euskadi viene reclamando desde el inicio de la pandemia que las comunidades no tienen "herramientas jurídicas suficientes para poder adoptar medidas, sea de la índole que sea, para garantizar que se pongan en marcha de manera inmediata y con garantías jurídicas".

"Lo acabamos de vivir", ha señalado la consejera después de que esta semana el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco haya rechazado autorizar el uso del llamado 'pasaporte covid' en Euskadi.

Según ha explicado, en el Consejo Interterritorial de Salud de este miércoles volvió a trasladar a la ministra que "no tenemos herramientas" y que se deben adoptar decisiones para contar con "un marco jurídico seguro" ya que "la disparidad de las decisiones de la vía que nos dejaron abierta, la de los tribunales, está haciendo ver que es más que necesario".

En este sentido, ha incidido en que, "por mucho que nos digan que recurramos a autos, se ve que unos tribunales dicen unas cosas y otros dicen otras", por lo que "habrá que establecer un criterio común".

Sin embargo, ha lamentado que en Consejo Interterritorial "no hubo ninguna decisión por parte del Gobierno español de poner herramientas reales en manos de las comunidades" y aceptar las propuestas que realizó Euskadi y que "otras comunidades también apoyaron", como el uso de mascarilla en la calle. Según ha advertido, aunque "nos digan que ya es obligatorio" si no se guarda la distancia de 1,5 metros, "no es la realidad de las calles".