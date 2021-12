01/12/2021 10:14 Sociedad CORONAVIRUS El lehendakari confía en activar la emergencia sanitaria y convocar el LABI este viernes N. B. | EITB MEDIA Urkullu esperará a conocer "en profundidad" el fallo del Tribunal Supremo que ha validado el pasaporte covid para Euskadi para decidir las medidas a adoptar una vez declarada la emergencia sanitaria. Escuchar la página Escuchar la página

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha señalado este miércoles en Bilbao que confía en activar la emergencia sanitaria y convocar el consejo asesor del Plan de Protección Civil (LABI) este viernes.

Según ha explicado el lehendakari a los medios de comunicación, la reunión del LABI está convocada para el viernes, y así se lo ha transmitido a los miembros del consejo asesor, y que en cualquier caso está a la espera de la resolución del Tribunal Supremo sobre el pasaporte covid para empezar a decidir las medidas y cuando se podría reunir el LABI.

"El próximo viernes podría tener lugar la reunión del comité del LABI, pero no está nada seguro, por si acaso, he convocado a los miembros del LABI para este viernes. Pensemos que puede ser el viernes, pero todavía no tenemos oficialmente la resolución del Tribunal Supremo y estamos a la espera de ello", ha dicho el lehendakari.

"En todo caso, yo, como lehendakari, que soy quien convoco la reunión del LABI, he advertido de que (la reunión) pudiera ser el viernes, pero no es definitivo que vaya a ser el viernes".

Según ha precisado, su intención no es sólo evaluar lo que se ha conocido "a través de los medios de comunicación". "Quiero saber a fondo las excepciones que pueda haber en la sentencia y las medidas que podemos adoptar en adelante", ha explicado.

Una vez se estudiada la resolución del Supremo, entrará en vigor el pasaporte covid y se declarará el estado de emergencia sanitaria en Euskadi. Posteriormente, qué medidas y cuándo entrarían en vigor se decidirá en la reunión de LABI.

El Gobierno Vasco anunció este martes que volverá a declarar la emergencia sanitaria "cuanto antes", tras tener conocimiento de que el Tribunal Supremo avala la posibilidad de exigir el pasaporte covid en Euskadi.

El objetivo de declarar la emergencia sanitaria es poder reactivar la ley antipandemia y las restricciones que esta contempla.

Esta norma permitió en la anterior emergencia sanitaria -que terminó el 7 de octubre- limitar los aforos en hostelería, comercio y eventos culturales, impedir el consumo en barra en los bares y limitar el número de personas por mesa en estos locales, entre otras medidas.

No podrán adoptarse sin embargo medidas que limiten derechos fundamentales como la movilidad, lo que impediría decretar cierres perimetrales o instaurar toques de queda.

Una vez que el consejo asesor del Plan de Protección Civil decida qué medidas pone en marcha, se publicará un decreto que determinará la fecha a partir de la cual entrarán en vigor estas restricciones.