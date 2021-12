11/12/2021 12:58 Sociedad CORONAVIRUS Urkullu pide cumplir las normas para celebrar la Navidad en mejores condiciones AGENCIAS | EITB MEDIA Por su parte, representantes de EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU y PP+Cs han denunciado que Osakidetza se encuentra "desbordada" y han reclamado "más medios". Escuchar la página Escuchar la página

El lehendakari Iñigo Urkullu ha pedido "cumplir las normas con rigor, compromiso y responsabilidad" para "celebrar las Navidades en mejores condiciones" y ha destacado que el uso de la mascarilla, evitar aglomeraciones y la vacunación "son la mejor protección".

Urkullu ha realizado estas declaraciones en el acto de celebración del décimo aniversario del servicio de teleasistencia betiON que ha tenido lugar en Bilbao Exhibition Centre (BEC), donde ha agradecido a los usuarios del servicio su "responsabilidad y comprensión en estos difíciles tiempos de pandemia". "Nos ha tocado tomar decisiones muy complicadas sin tener un libro de instrucciones para superar tantos obstáculos inesperados provocados por la covid-19", ha señalado.

Ha pedido a la sociedad vasca "la misma responsabilidad y compromiso" que han demostrado las personas mayores y ha recalcado que "usar mascarilla, mantener la distancia, evitar las aglomeraciones y vacunarse son la mejor protección y son, también, una muestra de solidaridad".

Además, ha solicitado a las personas mayores que sean "insistentes" con sus familias y que utilicen su "ascendencia" con las "personas más cercanas y más queridas".

"Nos seguimos jugando mucho, queremos poder celebrar las Navidades en mejores condiciones y, para ello, debemos cumplir las normas con rigor, compromiso y responsabilidad", ha remarcado por último.

La oposición denuncia que Osakidetza está "desbordada" y piden "más medios

Por su parte, representantes de EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU y PP+Cs han denunciado que Osakidetza se encuentra "desbordada" por el impacto de la sexta ola de la covid-19 y han reclamado "más medios".

En el debate Parlamento en las Ondas de Radio Euskadi de este sábado, el parlamentario de EH Bildu Mikel Otero ha señalado que "la sexta ola nos ha vuelto a pillar y la atención primaria se vuelve a retrasar", al tiempo que ha denunciado que hace poco se desmantelara "el personal de rastreo y de laboratorio". "Decir que no hay un desborde" en Osakidetza es "colocarse fuera de la realidad", "¿por qué se ha normalizado que los rastreadores no llamen en una semana? ¿Por qué se suspenden consultas presenciales? Si esto no es un desborde que lo expliquen", ha finalizado.

Por ello, la oposición ha apostado por reforzar la atención primaria y los equipos de rastreo.

Sin embargo, desde los partidos del Gobierno se ha defendido la gestión. El PNV ha acusado a la oposición de usar planteamientos "apocalípticos" y el PSE-EE ha señalado que hay que adecuar los recursos "a cada momento de la pandemia".