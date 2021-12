12/12/2021 15:33 Sociedad Euskadi Irratia Zubia, a favor de la vacunación infantil, "porque los adultos no tomaremos medidas para no contagiarlos" Manu Giménez | eitb media El responsable de las UCIs del Hospital Donostia ha asegurado que la vacuna es "segura", y que traerá un "beneficio social", ya que los que cumplan el protocolo podrán hacer vida normal. Escuchar la página Escuchar la página

Este miércoles comienza la vacunación infantil en Hego Euskal Herria, y lo hará en pleno auge de la incidencia de la COVID-19.

En Navarra han informado de 629 nuevos casos de coronavirus, un número muy alto, teniendo en cuenta que es el dato del sábado y se realizan menos pruebas PCR. Los contagios han aumentado un 35 % en la Comunidad Foral.

En ese sentido, el responsable de las UCIs del Hospital Donostia, Félix Zubia, cree que la vacunación infantil será una nueva herramienta para parar la expansión del virus. Eso sí, se muestra muy crítico porque considera que la actual situación es consecuencia de la actitud de las personas adultas que no cumplen las normas, ya que los niños no tienen riesgo de padecer consecuencias graves de la COVID-19.

Zubia ha recordado en el programa Osasun Etxea de Euskadi Irratia que solo 10 de cada 100.000 menores contagiados con el virus terminan en el hospital, y solamente 3 de ellos en las UCIs.

Según el médico, la COVID-19 no supone un gran riesgo para los niños, y la transmisión también es menor entre ellos. Sin embargo, se muestra a favor de vacunarlos, para protegerlos no solo del virus, sino también "de las actitudes de las personas adultas".

Zubia lo tiene claro: "La vacuna es segura". Pero ha admitido que de un millón de vacunaciones se detectan 22 casos de miocarditis, que precisan de hospitalización, aunque se curan. Por ello, ha subrayado que se trata de una vacuna que "no me da ninguna sensación de peligro".

El médico detecta tres tendencias ante la vacuna entre los profesionales: algunos creen que hay que dar la vacuna porque no supone ningún riesgo; otros creen que no merece la pena vacunar a los niños porque la enfermedad no supone un problema para ellos; y por último, y donde se sitúa el propio Zubia, algunos destacan el beneficio social de la vacuna, porque gracias al protocolo de vacunación los niños podrán continuar con su vida social.

Sin embargo, el responsable de las UCIs de Donostia ha criticado que en la base de la recomendación de la vacuna está la mala praxis de los adultos: "No tomamos medidas para que los adultos no contagien a los niños, y para que no limiten sus vidas, por eso recomendamos la vacuna. Me genera gran tristeza ver cómo los adultos estamos de juerga, no tomamos medidas, y cómo terminaremos vacunando a los niños".

En ese sentido, Zubia no ve un cambio de dinámica en la sexta ola, y cree que si no se toman medidas más estrictas, no se producirá. Se ha mostrado preocupado porque el alto número de positivos se verá reflejado en las UCIs, y eso afectará en la actividad quirúrgica.

Además, ha explicado que se comienza a notar la inoculación de la tercera dosis entre las personas de más de 70 años, ya que llegan menos casos de esas edades a las UCIs, pero ha subido el número de jóvenes que no han recibido vacunas. Por eso, ha hecho un llamamiento a que se vacune todo el mundo.

Por otro lado, y ante lo publicado en varios medios, el médico del Hospital Donostia ha querido aclarar las declaraciones realizadas la semana pasada, y ha subrayado que "en ningún momento" dijo "que conviene cerrar las escuelas, sino que si los niños se contagian por las actividades de los adultos, no habrá manera de que los niños sigan yendo a la escuela".