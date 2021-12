16/12/2021 14:09 Sociedad Coronavirus EH Bildu pide recuperar las ayudas a la conciliación ante el "gran impacto" de la covid entre menores Agencias | EITB MEDIA La coalición soberanista considera "imprescindible" agilizar el pago de dichas ayudas para no dejar "fuera" a familias en situación de vulnerabilidad. Escuchar la página Escuchar la página

El grupo parlamentario de EH Bildu ha instado al Gobierno Vasco a que, ante el "gran impacto" de la covid-19 entre menores de edad, recupere las ayudas a la conciliación que puso en marcha el pasado curso durante el estado de alarma, para reducir la jornada laboral, coger excedencias o contratar a personas para el cuidado de menores.

En una rueda de prensa celebrada en el Parlamento Vasco, la parlamentaria de la coalición, Nerea Kortajarena, ha pedido que se modifique su forma de pago para que se produzca de manera "casi inmediata" y que las familias en situación de vulnerabilidad no se queden "fuera". "Si la ayuda, como se hace ahora, se abona después de varios meses, no llega a las familias en situación de vulnerabilidad. Una familia que llega a duras penas a fin de mes con serias dificultades, no se puede permitir el lujo de reducir su jornada laboral o coger una excedencia para cuidar a sus hijos e hijas y después esperar a la ayuda del Gobierno. No tiene el bolsillo para eso", ha señalado.

Kortajarena ha explicado el "gran impacto" que está teniendo la pandemia entre la infancia y las familias: se están tenido que quedar confinados en casa, sin ir a clase, una situación que "dificulta enormemente en la conciliación de la vida familiar y laboral, y los cuidados adecuados".

"Estos padres y estas madres tienen que ir a trabajar. No tienen dónde dejar a los hijos e hijas y tampoco pueden dejar a los más pequeños con los aitonas y amonas porque no sería adecuado desde el punto de vista de la salud", ha afirmado.

Kortajarena ha denunciado que "conciliar se ha convertido, una vez más, en una pesadilla en miles de hogares" y ha subrayado que la covid-19 ha complicado una situación que ya era delicada en muchas casas.

La parlamentaria ha denunciado que a pesar de las "reiteradas solicitudes" por parte de EH Bildu, el Gobierno Vasco no las ha atendido. "Tampoco ahora, el Gobierno presta a este problema la atención que merece, a pesar de que miles de familias en las últimas semanas están teniendo serios problemas para el cuidado de sus hijos e hijas; y a pesar de que esto no es un problema exclusivamente logístico".

Kortajarena ha recordado que la tasa de incidencia entre el colectivo de 6-12 años es de 2547 casos por 100 000 habitantes, y que actualmente hay 277 aulas cerradas en 145 centros educativos. En palabras de la parlamentaria, "detrás de esas cifras hay muchísimos padres y madres haciendo malabarismos para conciliar unos cuidados adecuados con poder seguir trabajando, sobre todo muchas madres".

Además, pronto se iniciarán las vacaciones de Navidad y "el problema no se va a acabar, sino todo lo contrario" porque este año las familias "no van a poder recurrir a los recursos habituales para el cuidado de los niños y las niñas: las amonas y los aitonas".

EH Bildu trasladará esta propuesta a la consejera Beatriz Artolazabal en lugar de presentar una iniciativa parlamentaria porque en las próximas semanas por el periodo navideño, no habrá actividad parlamentaria y el debate no se produciría hasta febrero y la coalición ha insistido en que esta situación "requiere de una actuación inmediata" y que se pongan en marcha estas ayudas "con urgencia".