31/12/2021 10:38 Sociedad Entrevista Asier Erkoreka: "No vamos a cargar sobre nuestras espaldas la responsabilidad de educar a la juventud" Eitb Media El presidente de la asociación de policías locales de Euskadi ha criticado que se cargue sobre ellos la responsabilidad ante los botellones: "¿Hablan de ello en las familias, educan a los jóvenes, les prohíben hacer botellones? Dejar esa educación en manos de la policía no es correcto".

El presidente de la asociación de policías locales de Euskadi, Asier Erkoreka, ha advertido hoy en Euskadi Irratia de que los problemas van más allá de los botellones: "Si alguien piensa que con los problemas de seguridad se resuelven con abrir los bares, creo que estamos mezclando mensajes".

A la espera de la respuesta que dé el TSJPV al recurso presentado por los hosteleros, no ha querido precisar dónde esperan más problemas relacionados con las celebraciones del Nochevieja. Ha advertido, eso sí, de que, al igual que en el caso de los botellones, trabajarán también en los ámbitos de la violencia machista o de la seguridad vial: "Los cuerpos de policía locales tenemos más cosas de las que preocuparnos además del botellón. Cada municipio adapta sus recursos y no son iguales en todas partes. En algunas se reforzarán los dispositivos y en otras no necesitarán tanto".

Asier Erkoreka ha pedido una reflexión a las familias de adolescentes que salen: "Si un o una adolescente sale a partir de la una de la madrugada, cuando la hostelería y las lonjas están cerradas, y no vuelve hasta la mañana, ¿dónde cree su familia que ha estado? ¿Hablan de eso? ¿Los orientan, los educan? ¿Les prohíben hacer botellones? Dejar esa educación en manos de la Policía no es correcto y no podemos permitir que sea la Policía Municipal quien tenga que educar para la convivencia, menos aún de madrugada y en la calle".

No ha querido entrar a valorar la denuncia de los sindicatos de la Ertzaintza sobre la falta de recursos. No obstante, ha dejado claro que harán frente al botellón, pero también se ocuparán de otros temas de seguridad: "Que no se piense que el 100 % de nuestros recursos será para combatir los botellones".