05/01/2022 08:29 Sociedad CORONAVIRUS Emmanuel Macron, a los no vacunados: "Tengo muchas ganas de fastidiarlos" AGENCIAS | EITB Media En una entrevista publicada en un diario francés, ha avisado de que seguirá presionando a las personas que han decidido no vacunarse contra el coronavirus. Las palabras del presidente francés han provocado un aluvión de reacciones. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página El presidente francés Emmanuel Macron. Foto de archivo: EFE Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha declarado que no está para cabrear a los franceses pero que a los no vacunados tiene muchas ganas de fastidiarlos.

En una entrevista publicada este martes por el diario Le Parisien ha utilizado un tono particularmente desenfadado y términos muy coloquiales.

"Queda una pequeña minoría refractaria. ¿Cómo se reduce? Se reduce, perdón por decirlo así, fastidiando todavía más. Yo no estoy para cabrear a los franceses. Echo pestes todo el día contra la Administración cuando los bloquea. Pues bien, a los no vacunados tengo muchas ganas de fastidiarlos. Y lo vamos a seguir haciendo hasta el final", ha manifestado el presidente galo.

El controvertido verbo francés utilizado por el jefe del Estado, "emmerder", es muy coloquial y, según el contexto, puede traducirse también por cabrear, hacer la vida imposible o joder.

Emmanuel Macron ha justificado no haberse decantado por la obligatoriedad de la vacunación por razones sobre todo prácticas. "No voy a ponerlos en prisión, no voy a vacunarlos a la fuerza", ha dicho.

Macron ha subrayado que con las medidas para limitar la vida social de los no vacunados mediante la instauración del certificado sanitario se ha conseguido convencer a más del 90 % para pincharse.

Las declaraciones de Macron llegan en plena tramitación de un proyecto de ley de su Gobierno que obligará a presentar un certificado de vacunación (que demuestre la pauta completa) para la gran mayoría de las actividades que ahora necesitan un certificado sanitario. Es decir, no será suficiente con presentar un simple test negativo, sino que será imperativo haberse inmunizado.

Sus palabras han provocado un aluvión de reacciones.