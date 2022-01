09/01/2022 12:18 Sociedad CORONAVIRUS Félix Zubia: "Una gran parte de la carga del Sistema Sanitario se debe a los no vacunados" EIDER JAUREGI OIARTZABAL | EITB MEDIA El jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Donostia ha explicado que dos de cada tres pacientes de UCI no están vacunados y que los pacientes críticos que sí lo están tienen problemas inmunitarios por cáncer, trasplante o estar en tratamiento biológico por enfermedades autoinmunes. Escuchar la página Escuchar la página

El responsable de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Donostia, Félix Zubia, ha querido trasladar un mensaje de optimismo a los ciudadanos este domingo en su intervención dominical en Euskadi Irratia: "Los contagios no están muy lejos de tocar techo, podría ser ya esta semana o el comienzo de la próxima". Sin embargo, ha augurado que el descenso costará mucho: "A la vista de los ejemplos de Gran Bretaña y Dinamarca, una vez alcanzado el pico máximo de contagios, se producirá una estabilización en los datos y después el descenso será muy poco a poco", ha señalado.

Zubia ha advertido de que las altas tasas de contagio actuales siguen estrangulando el sistema sanitario público y, aunque ha explicado que todavía pueden aumentar las camas y el volumen de pacientes atendidos, ha recordado que están trabajando con un nivel de ocupación 150-200 % superior al habitual, lo que ha supuesto recortes en otros servicios: "Las intervenciones no urgentes han tenido que retrasarse: la colocación de prótesis, hérnias... y la situación va empeorando".

Y es que "Hego Euskal Herria ha registrado el mayor número de infectados de Europa". En la CAV hay en estos momentos 631 personas ingresadas, 122 de ellas en la UCI y otras 227 en Navarra, 30 en la UCI. "El número de hospitalizados en la planta está aumentando mucho, pero en las UCIs va más lento. No se si es porque ómicron es más leve o es gracias al alto nivel de vacunación, pero lo que está claro es que aquí, al igual que en Francia, Italia o Reino Unido, dos tercios de los pacientes de UCI no están vacunados. El otro tercio, el de los pacientes críticos que sí están vacunados, son personas con problemas de inmunidad por cáncer, estar trasplantados o en tratamiento biológico por una enfermedad autoinmune. Por ello, hay que decir que una gran parte de la carga del Sistema Sanitario se debe a los no vacunados".

En este sentido, el médico de cuidados intensivos ha vuelto a hacer un llamamiento a la vacunación y ha advertido de que los jóvenes también pueden acabar en la UCI por la covid-19, "incluso los que no tienen problemas de salud previos".

A los ciudadanos que tengan problemas de inmunidad, les ha recomendado que extremen las precauciones: "Que usen mascarillas FFP2 siempre, en lugares cerrados y que se alejen de gente con síntomas catarrales como tos, mocos... aunque sean de casa".

Por último, se ha referido a una de las "mejores noticias" de esta semana: Estados Unidos ha desarrollado la primera vacuna sin interés comercial, sin patentes, corbevax.