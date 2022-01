23/01/2022 17:42 Sociedad SANIDAD PÚBLICA Osakidetza: "En cuanto la pandemia dé un poco de respiro se trabajará para fortalecer la Atención Primaria" AGENCIAS | EITB MEDIA La responsable de Atención Primaria de Osakidetza, Susana Martín, ha dicho que la "presencialidad" seguirá creciendo en la Atención Primaria, pero ha defendido que "la pandemia ha sido una situación"excepcional y muy dura". Escuchar la página Escuchar la página

La responsable de Atención Primaria de Osakidetza, Susana Martín, ha manifestado que entiende la situación de los profesionales sanitarios, en referencia a las manifestaciones de este domingo celebradas en las tres capitales vascas para denunciar "el colapso de la Sanidad Pública", pero ha defendido que "la pandemia ha sido una situación "excepcional y muy dura".

En declaraciones a la cadena Ser, ha afirmado que entiende la situación y ha mostrado su "preocupación" por las movilizaciones, pero ha afirmado que aunque se han adoptado "medidas urgentes, en cuanto la pandemia dé un poco de respiro se trabajará para fortalecer" la Atención Primaria.

Respecto a la demanda de vuelta a la presencialidad, que actuamente ronda el 50 %, Martín ha afirmado que no cree que haya muchos profesionales sanitarios que quieran trabajar de manera no presencial. "Vamos a apostar siempre por la presencialidad y posiblemente pasemos a un escenario de convivencia de consultas presenciales y no presenciales porque ambas aportan valor y dan respuesta a diferentes necesidades. Seguiremos trabajando en ello en próximos meses", ha expresado.

Asimismo, y ante las dificultades que tienen muchas personas mayores para relacionarse con los centros de salud por su desconocimiento del mundo digital, la responsable de Atención Primaria en Osakidetza ha pedido "disculpas" en el caso de no haber "podido llegar a todos" los ciudadanos, pero ha insistido en que la pandemia ha sido una situación "excepcional y muy dura".

"Trasladar tranquilidad, las citas presenciales están y seguiremos creciendo en presencialidad para dar respuesta a todas las personas", ha justificado.

Ha recordado que el día 28 finalizan las actualesa restricciones y si la situación mejora, "en no demasiado tiempo, los expertos nos señalarán que podamos relajar la situación que tenemos".

Miles de personas salen a la calle en Donostia, Bilbao y Vitoria para reivindicar la Sanidad Pública

Miles de personas han participado en tres manifestaciones "a favor de la sanidad pública" y, especialmente, en protesta "por la situación que se vive en la Atención Primaria que se han desarrollado este mediodía en Bilbao, Donostia-San Sebastián y Vitoria-Gasteiz.

Los sindicatos convocantes, ELA, LAB, CCOO, UGT y SATSE consideran que la sanidad pública "está en juego" y reclaman a Osakidetza una "negociación real" y una "planificación sólida a largo plazo para reforzar la Atención Primaria". Cuatro asociaciones de la Atención Primaria, el Colegio de Médicos, el movimiento de pensionistas y partidos como EH Bildu, Podemos y Ezker Anitza han apoyado la protesta, a la que se han sumado numerosos ciudadanos.

Los representantes de los sindicatos han explicado que el problema de Osakidetza de falta de personal y medios es "estructural" y no se debe a la pandemia y han advertido a la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, de que si no los afronta intensificarán las movilizaciones, incluso con una huelga.

Han denunciado que en Euskadi la inversión en sanidad en relación al PIB (el 4,9 %) ha descendido durante la última década y que está por debajo de la media europa (7 %) y de la española (6 %). También han rechazado la política seguida por Osakidetza para hacer frente a la pandemia, "especialmente desde octubre con la no renovación de los contratos de 4.000 profesionales, la reducción de horarios en los ambulatorios, cierres de Puntos de Atención Continuada (PAC), desmantelamiento de los vacunódromos y reducción al mínimo de los equipos de rastreo".