01/02/2022 20:53

Sociedad

Coronavirus

El Gobierno Vasco no recurrirá la decisión del TSJPV de rechazar la prórroga del pasaporte covid

AGENCIAS | EITB MEDIA

El Gobierno PNV-PSE ha asegurado que no quiere estar en una "permanente judicialización" de los procesos relacionados con las medidas para combatir el coronavirus. No obstante, el Ejecutivo se ha preguntado "cuál es la lógica" de la decisión, que "respeta, pero no comparte".

Una empleada comprobando el pasaporte covid de una clienta