Entrevista emergecia climática ¿Cómo está afectando la emergencia climática a la ganadería local? Publicado: 09/08/2022 11:23 (UTC+2) Última actualización: 09/08/2022 11:58 (UTC+2) Programa especial sobre la emergencia climática de la mano de Fernando Valladares, ecólogo del CSIC, Félix Ajuria biólogo y quesero Idiazabal, y Borja Arias, investigador del Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono.

Antes y después de un campo producido por el cambio climático. Foto: EITB Media.

"Este verano, con lo caluroso que está siendo, posiblemente será de los mas frescos en lo que nos queda de vida". El autor de la frase es el ecólogo del CSIC Fernando Valladares, uno de nuestros entrevistado en el especial de 'Boulevard' sobre emergencia climática. El ecólogo apunta a que los próximos años serán cada vez más cálidos, porque hay una inercia térmica que, aunque hagamos los bien los deberes, los gases ya emitidos seguirán emitiendo calor por inercia. Fernando Valladares destaca que difundir este tipo de mensajes no es caer en alarmismo, sino exponer lo que apuntan las estadísticas: "No se trata de alarmarse, pero sí de darle una prioridad que no le estamos dando".

Valladares es, a su vez, miembro de la Rebelión Científica, un grupo de científicos preocupados por no tener en cuenta sus advertencias climáticas. Dicho grupo aboga por utilizar un lenguaje "más contundente y directo" con un diálogo "menos prudente" sobre la urgencia de la crisis ambiental debido a que la mayoría de la población sigue sin percibirlo como una amenaza para su salud: "El coronavirus está matando de una manera que nuestro cerebro lo entiende y nuestros sentimientos lo viven y lo sufren. Sin embargo, el cambio climático mata a decenas de millones de personas cada año, pero a diferencia del Covid, nuestras emociones no están diseñadas para percibirlo como un riesgo real".

Félix Ajuria, biólogo, presidente de Denominación de Origen Queso Idiazabal, y quesero de Kerixara nos informa cómo está afectando el cambio climático a los ganaderos: "Estamos sufriendo una sequía bastante importante y hay zonas en donde los pastores han tenido que alimentar a las ovejas en otros lugares por falta de pasto". El quesero de Kerixara asegura que a su ganado no le ha faltado pasto durante todo el verano, pero ha apuntado que, este año, la primavera a venido un mes más tarde. En cuanto a los efectos del cambio climático, Ajuria destaca que el pastoreo es una actividad milenaria y confía en la capacidad de adaptarse, como han hecho hasta ahora, gestionando aquello que les ofrece la tierra. "Ya llevamos años luchando contra del cambio climático en nuestra explotación, y produciendo de de otra manera. Por ejemplo, la aplicación de placas solares para autoabastecernos", añade.

Por su parte, Borja Arias, investigador del Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono, es parte de la iniciativa para la eliminación del CO2 de la atmósfera. Arias explica que que su procedimiento consiste en coger carbono del subsuelo para separar el CO2 del resto de gases, y después, devolverlo al subsuelo para así evitar que termine en la atmósfera.