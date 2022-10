Crónica del Fin de Semana Elkarrekin Podemos-IU Gorrotxategi: "Solo hay pactos de país si todos aceptamos a pies juntillas y ciegos lo que nos ofrezcan" L.P.C. | EITB Media Publicado: 09/10/2022 11:08 (UTC+2) Última actualización: 09/10/2022 11:08 (UTC+2) La portavoz de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, niega que haya una mano tendida real por parte del Gobierno Vasco para apoyar los pactos de país propuestos. Considera que desde el Gobierno Vasco plantean "jugar al balón solo si el balón lo llevo yo y mando sobre él". Escuchar la página Escuchar la página

Entrevistada en Crónica de Euskadi Fin de Semana, la portavoz del grupo de Elkarrekin Podemos-IU en el Parlamento Vasco, Miren Gorrotxategi, ha criticado que, después de que el lehendakari Iñigo Urkullu haya planteado a la oposición pactos de país en varios temas, el ejecutivo ha rechazado las propuestas de la oposición en el Parlamento Vasco. Entre ellas, cuatro proposiciones de ley de Elkarrekin Podemos-IU. Gorrotxategi niega que haya una mano tendida real desde el Gobierno Vasco.

Asegura que solo hay pactos de país "si todos aceptamos a pies juntillas y ciegos lo que nos ofrezcan". Considera que desde el Gobierno Vasco plantean "jugar al balón solo si el balón lo llevo yo y mando sobre él".

Por otro lado, Gorrotxategi afirma que todavía no han comenzado las negociaciones con el Gobierno Vasco para aprobar los presupuestos del próximo curso. Pero, por ahora, no le gusta la contención del gasto propuesta por el ejecutivo, que no cubrirá, a su entender, los servicios públicos. Además, espera que los próximos presupuestos vascos incluyan una reforma fiscal para finalizar con las actuales desigualdades.

Además, preguntada por los Presupuestos Generales del Estado, los ha calificado como "buenos" para el conjunto del Estado, con "mayor gasto social y modificaciones fiscales". Aunque reconoce que las partidas que llegarán a la Comunidad Autónoma Vasca estarán en una gran parte relacionadas a "cemento y obras", algo que no genera "entusiasmo" en la ciudadanía.

Precisamente, considera que el Tren de Alta Velocidad "absorbe millones y millones del presupuesto todos los año", generando "un pozo sin fondo". Aunque espera que, finalmente, PNV y EH Bildu los aprueben en Madrid, y el proceso no concluya en "un cambio de cromos" con las futuras transferencias.