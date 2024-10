Ganbara Entrevista Aitor Esteban: "Traspasar la Seguridad Social y puertos es técnicamente complicado, pero posible de hacer" A. H. C. | EiTB Media Publicado: 07/10/2024 21:40 (UTC+2) Última actualización: 07/10/2024 21:40 (UTC+2) Entrevistado en Ganbara, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, se ha mostrado confiado sobre el proceso de renovación del PNV, y cree que si su nombre está en las quinielas "es lo normal, porque está en los medios de comunicación" Aitor Esteban en Radio Euskadi 21:33 min Whatsapp

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, cree que el Estado en estos momentos "no está dispuesto a mover el puerto de Bilbao por su peso", pero "no ve razones para no traspasar el de Pasaia", ya que, asegura que "es técnicamente complicado, pero posible de hacer".

En su entrevista en Ganbara de Radio Euskadi, Esteban ha destacado que "la negociacion de los Presupuestos Generales del Estado está parada, y acusa al Gobierno de España de "no tener voluntad para mover algunos asuntos". Por ello, pone en entredicho el apoyo de los jeltzales, ya que "el PNV tiene voluntad de alcanzar acuerdos presupuestarios, pero el voto no es seguro. El Gobierno va al ralentí". Y señala como claves los congresos de Junts y Esquerra porque "no se está hablando de fechas porque el PSOE está pendiente de ellos".

Por otra parte, ha señalado a EH Bildu que es el PNV el que ha logrado que Sánchez hable sobre reconocimiento nacional. "Los únicos que hemos conseguido una firma del gobierno y una firma del presidente hemos sido nosotros. O sea que aquí, los conversos a la cola", ha señalado a la coalición independentista.

Además, preguntado por el proceso de renovación interna del PNV, Esteban asegura que su nombre está en las quinielas "como el de muchos otros que salen en los medios de comunicación". "Yo siempre he dicho que el trabajo que realizo en Madrid hay veces que es frustrante, y otras veces muy satisfactorio. Yo seguiré estando en Madrid mientras el partido lo considere", ha concluido.