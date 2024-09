La mecánica del caracol Ciencia El paciente de Ginebra y la remisión del VIH tras un trasplante de células madre. Los males de la IA Publicado: 04/09/2024 23:00 (UTC+2) Última actualización: 04/09/2024 23:00 (UTC+2) El sexto paciente que ha experimentado la remisión del VIH padecía sarcoma mieloide y recibió células madre de un donante sin la mutación que protege contra el virus, primer caso de éxito en este procedimiento. Víctor Etxebarria repasa las pegas del negocio de la Inteligencia Artificial. avier Martínez-Picado, coordinadores de IciStem. 54:10 min Whatsapp

Hasta el momento eran cinco las personas confirmadas en el mundo que han experimentado la remisión del VIH gracias al trasplante de células madre con una mutación genética que impide el acceso del virus. La publicación de los datos relativos al llamado paciente de Ginebra van más allá, ya que el donante no presentaba esta mutación. Un éxito sin precedentes publicado en la revista Nature Medicine, que se ha llevado a cabo en el marco de IciStem, un consorcio que coordinan Irsi Caixa y la Universidad de Utrecht, y que ha sido liderado por el Hospital Universitario de Ginebra y el Instituto Pasteur. Este tipo de trasplantes no se plantean como una cura para el VIH. Se han proporcionado a pacientes que, además del VIH, padecían cánceres hematológicos agresivos y que precisaban el trasplante de células. Observar que ha ocurrido con el virus abre, no obstante, nuevas vías de investigación en tratamientos contra esta infección, como explica María Salgado, coordinadora de IciStem e investigadora senior en IrsiCaixa, centro impulsado por la Fundación "la Caixa" y el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña.

Los cursos de verano de la UPV-EHU incluyen una propuesta prevista para los días 17 y 18 de septiembre: Biotecnología, Biomedicina y Biomimesis en armonía con la Naturaleza. A caballo entre distintas disciplinas científicas, tecnológicas y sociales, plantea como la armonía con la naturaleza permite encontrar soluciones para retos como la mejora de la salud o la actual emergencia climática. Hoy nos acompaña uno de los ponentes de las primera jornada. Víctor Etxebarria, catedrático de Ingeniería de Sistemas y Automática en la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UPV-EHU. Su charla se titula Los males de la Inteligencia Artificial y nos sitúa ante la otra cara de la moneda de la revolución de estos sistemas. Según explica, la mala praxis de los negocios de IA enturbian la realidad de estas herramientas científicas.