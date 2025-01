Navarra TERTULIA PARLAMENTARIA El Gobierno y sus socios defienden la buena situación de Navarra ante las críticas de inacción de la derecha RADIO EUSKADI Publicado: 18/01/2025 10:10 (UTC+1) Última actualización: 18/01/2025 10:10 (UTC+1) Maria Chivite reconoce que Navarra no es una arcadia féliz, pero defiende los buenos datos a nivel económico e industrial. UPN habla de falta de autocrítica e incide en el infierno fiscal que ahuyenta a las empresas, según los regionalistas. Acusaciones que desmienten los socios de gobierno 57:22 min Whatsapp

La explosión de gas de Noain que ha dejado un balance de nueve heridos y el incendio en el Planetario han dejado una imagen de unidad de las instituciones que todos los grupos, sin excepción, valoran muy positivamente. Ante los daños tanto personales como materiales producidos, hay unanimidad a la hora de valorar el apoyo que se ha prestado desde todas las instituciones a los damnificados.

Además de por los sucesos, la semana ha estado marcada por el primer pleno del año 2025 y por el balance de la presidenta Maria Chivite en el primer acto de "rendición de cuentas" de su Ejecutivo, con presencia de medios de comunicación. La presidenta ha dibujado un panorama positivo en general que agrada a los socios de gobierno PSN, Geroa Bai, Contigo/Zurekin. Los dos últimos reconocen que en algunos aspectos se debe pisar el acelerador, pero coinciden con Chivite que a nivel empresarial o de empleo, la situación es buena, más allá de problemas como los anunciados cierres de BSH o la situación de Sunsundegui. Reconocen que no es una "arcadia féliz" pero apuestan por seguir apoyando políticas progresistas que mejoren la situación. Desde EH Bildu, no ven con malos ojos el diagnóstico heco por la presidenta, pero apuntan a la necesidad de impulsar leyes como la de salud, la de despoblación o normas ligadas a la vivienda como aspectos más importantes de cara a mejorar la situación. UPN, por su parte, considera que al Gobierno de Chivite le falta hacer autocrítica. Critican que la presidenta no ve la realidad de los navarros a los que los regionalistas ven con la peor fiscalidad del Estado.

Entre los retos pendientes para 2025 es empezar a reformar la Ley de Renta Garantizada. Un informe de la Cámara de Comptos asegura que hay incumplimientos de algunos pereceptores de esta prestación y que falta un control adecuado por parte del Gobierno de Navarra. Basándose en ese informe, UPN lo califica de demoledor. Apuestan los regionalistas por un cambio de modelo de la Renta Garantizada que vaya más ligado a la empleabilidad. Sin embargo, el resto de fuerzas no van en esa dirección. El PSN asegura que en ningún caso habrá un cambio de modelo como el que pretende la derecha; y sus socios de gobierno y EH Bildu ya adelantan que en ningún caso apoyarían una reforma que disminuyera la capacidad de protección de la Renta Garantizada.