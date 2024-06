persona, animal o cosa HUMOR "Por el norte no voy hasta que tengáis otra temperatura más agradable" EITB MEDIA Publicado: 23/06/2024 16:54 (UTC+2) Última actualización: 23/06/2024 16:54 (UTC+2) El verano nos cuenta, en exclusiva, sus planes para las próximas semanas. Y parece que, de momento, visitarnos no está entre ellos. Escuchar la página Escuchar la página

Primer fin de semana del verano y lo cierto es que si no has salido de Euskal Herria, no habrás tenido muchas ocasiones de ponerte sandalias, o pantalón corto ¡o de darte un chapuzón en playas o piscinas!

El verano de este 2024 brilla por su ausencia y de hecho, parece que no le veremos el pelo hasta mediados de julio.