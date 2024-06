Misión al pasado: "en busca del "timador".

Viajamos a la vitoria de mediados de finales del siglo XVII. más concretamente vamos a conocer la actividad que se desarrollaba en uno de los edificios que más actividad concentraba los días de mercado en vitoria. nos estamos refiriendo a la alhóndiga (una especie de plaza de abastos). Un jueves cualquiera del año 1691.

El/la concursante es, el alcalde/alcaldesa de abastos. Un funcionario municipal que tiene como misión vigilar el normal desarrollo de la actividad comercial en la alhóndiga, tienes 42 años.

Como alcalde de abastos y funcionario municipal al cargo de la alhóndiga (que es un recinto a cubierto donde se comercia con productos de venta a granel y al por mayor como pueden ser cereales, hortalizas, aceite, vino, etc.) te han llegado quejas de los comerciantes que suelen comprar género allí. Esos mercaderes venden los productos que compran en vitoria en otras plazas importantes como las de miranda, pamplona o Bilbao, y se quejan de que las cantidades que adquieren en vitoria no deben estar bien medidas porque cuando van a comerciar a esas otras plazas los ' medidores' les dicen que las cantidades reales de producto que traen no se corresponden con lo que ellos creen traer o haber comprado en Vitoria sino que esas cantidades son bastante menores.

La misión, es descubrir que está sucediendo para que se den esos problemas y ponerles solución.

El historiador Ismael García propone varias opciones en este juego y ¡de tí dependerá escoger la acertada!