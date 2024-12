déjate llevar LOS CAMBIOS DE LA VIDA "Los cambios hay que hacerlos con miedo, eso es ser valiente" Publicado: 08/12/2024 13:06 (UTC+1) Última actualización: 08/12/2024 13:06 (UTC+1) Hablamos con la psicóloga Estefi González sobre los cambios que vivimos a lo largo de la vida y cómo los afrontamos Cambios en la vida. 15:25 min Whatsapp

Desde el primer día que caemos en este mundo vivimos cambios. continuamente nuestra vida se compone de cambios, pero sí que es cierto que hasta que no crecemos y esas transiciones proyectan diferentes caminos no somos conscientes de lo importantes que son. Cambiamos de cuerpo, de década, de casa, de trabajo, de pareja, de look... pero muchos de estos cambios, por no decir la mayoría, no son por decisión propia, y nos pillan por sorpresa. Egun on Nerea. ¿Cómo afrontamos los cambios? Hay quien dice que son para mejor, a quien los ve como una oportunidad y otras como un imprevisto. La vida es un camino en el que tomamos muchas decisiones...que generan cambios, pero en este trayecto también aparecen cambios de guion que no podemos controlar. Y no todos hacemos frente de igual manera a estas situaciones.