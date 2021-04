2021/04/22 08:48 Futbola 31. jardunaldia Gaur, Granada-Eibar eta Reala-Celta EITB MEDIA Athletic Betisen kontra berdindu zuen eta Alavesek eta Osasunak irabazi zuten Vila-realen eta Valentziaren kontra, hurrenez hurren. Orria entzun Orria entzun

Santander Liga aurrera doa eta aste hau oso garrantzitsua izango da talde askorentzat.

Titulua, Europarako txartelak eta jaisteko postuak daude jokoan eta bi partida hauetan emaitza onak ateratzea oso garrantzitsua da. Realak Europa Liga du jomuga eta Eibarrek eta Alavesek jaisteko postuak lehenbailehen saihestu. Gasteiztarrek hiru puntu oso garrantzitsu lortu zituzten.

31. jardunaldia asteazkenean eta ostegunean jokatuko da eta 32.a larunbatean hasi eta astelehenean Eibar-Reala euskal derbiarekin amaituko da.

31. JARDUNALDIA



ASTEAZKENA 21

0-1 LEVANTE UD vs SEVILLA FC

3-1 CA OSASUNA vs VALENTZIA CF

0-0 REAL BETIS vs ATHLETIC CLUB

2-1 ALAVES vs VILA-REAL CF

1-1 ELX CF vs REAL VALLADOLID CF

0-3 CADIZ CF vs REAL MADRIL



OSTEGUNA 22

19:00 ATLETICO vs SD HUESCA

21:00 GRANADA CF vs SD EIBAR

21:00 REALA vs RC CELTA

22:00 FC BARTZELONA vs GETAFE CF

32. JARDUNALDIA



ASTELEHENA 24

14:00 ELX CF VS LEVANTE UD

16:15 REAL VALLADOLID CF VS CADIZ CF

18:30 VALENTZIA CF VS ALAVÉS

21:00 REAL MADRIL VS REAL BETIS



IGANDEA 25

14:00 SD HUESCA vs GETAFE CF

16:15 VILA-REAL CF VS FC BARTZELONA

18:30 RC CELTA vs CA OSASUNA

18:30 SEVILLA FC vs GRANADA CF

21:00 ATHLETIC CLUB vs ATLETICO



ASTELEHENA 26

21:00 SD EIBAR vs REALA