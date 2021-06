Danimarka - Finlandia bertan behera, Christian Eriksenek konortea galdu ostean

Danimarka - Finlandia partida, Eurokopako B multzoko lehen jardunaldiari zegokiona, bertan behera geratu da Christian Eriksen jokalari daniarraren zorabio baten ondorioz.

Eriksen konorterik gabe erori da berdegunera bera bakarrik zegoela, eta larrialdi zerbitzuek zelaian bertan artatu behar izan dute zenbait minutuz, bihotzeko masajeak ere eginda. Gerora, zelaitik atera dute ohatilan, ospitalera eramateko, bere selekzioko jokalariek inguratzen zutela.

UEFAk ohar baten bidez jakinarazi duenez, "osasun larrialdi baten ondorioz partida bertan behera geratu da".

