2021/06/29
12:39
Futbola
Tokio 2020
5 euskal jokalari, Espainiako selekzioarekin Olinpiar Jokoetan
EITB Media
Luis de la Fuentek Unai Simon, Jon Moncayola, Martin Zubimendi, Mikel Merino eta Mikel Oyarzabal deitu ditu.
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Mikel Oyarzabal
Luis de la Fuente hautatzaileak Tokioko Olinpiar Jokoetan jokatzeko deitu dituen jokalarien zerrenda iragarri du gaur.
Bertan, Eurokopa jokatzen ari diren Unai Simon, Eric Garcia, Pau Torres, Pedri, Dani Olmo eta Mikel Oyarzabal eramango ditu.
DEIALDIA
Atezainak: Unai Simon (Athletic Club), Alvaro Fernández (Huesca) eta Alex Dominguez (UD Las Palmas).
Defentsak: Oscar Mingueza (Bartzelona), Jesus Vallejo (Real Madril), Eric Garcia (Bartzelona), Pau Torres (Vila-real), Oscar Gil (Espanyol), Marc Cucurella (Getafe) eta Juan Miranda (Betis).
Erdilariak: Jon Moncayola (Osasuna), Martin Zubimendi (Reala), Dani Ceballos (Betis), Mikel Merino (Reala), Carlos Soler (Valentzia) eta Pedri (Bartzelona).
Aurrelariak: Bryan Gil (Sevilla), Marco Asensio (Real Madril), Dani Olmo (Leipzig), Mikel Oyarzabal (Reala), Rafa Mir (Wolverhampton) eta Javi Puado (Espanyol).