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Futbola

Bigarren Mailako golak

Hypermotion Ligako 7. jardunaldiko partida guztietako golak

EITB MEDIA

Hemen dituzu ikusgai Bigarren Mailako zazpigarren jardunaldiko partida guztien laburpenak eta golak.

  • Hypermotion Liga. Argazkia: EITB Media.

    Hypermotion Liga. Argazkia: EITB Media.

Hemen ikus ditzakezu Hypermotion Ligako 2023-2024 denboraldiko seigarren jardunaldiko partida guztien laburpenak, jokaldi onenak eta golak.

7. jardunaldia

Cartagena 1-2 Eibar

Andorra - Sporting

Levante - Eldense

Burgos - Elx

Alcorcon - Huesca

Racing - Albacete

Vila-real - Amorebieta

Oviedo - Valladolid

Mirandes - Leganes

Racing Ferrol - Zaragoza

Tenerife - Espanyol

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