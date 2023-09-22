Futbola
Bigarren Mailako golak
Hypermotion Ligako 7. jardunaldiko partida guztietako golak
EITB MEDIA
Hemen dituzu ikusgai Bigarren Mailako zazpigarren jardunaldiko partida guztien laburpenak eta golak.
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Hypermotion Liga. Argazkia: EITB Media.
Hemen ikus ditzakezu Hypermotion Ligako 2023-2024 denboraldiko seigarren jardunaldiko partida guztien laburpenak, jokaldi onenak eta golak.
7. jardunaldia
Cartagena 1-2 Eibar
Andorra - Sporting
Levante - Eldense
Burgos - Elx
Alcorcon - Huesca
Racing - Albacete
Vila-real - Amorebieta
Oviedo - Valladolid
Mirandes - Leganes
Racing Ferrol - Zaragoza
Tenerife - Espanyol