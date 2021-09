02/09/2021 13:17 cultura Festival de San Sebastián El estreno mundial "Las huellas de elBulli" inaugurará el Culinary Zinema EITB MEDIA Los cinco largometrajes de la sección estarán acompañados de cenas temáticas, entre los días 20 y 24 de septiembre. Las entradas conjuntas para las proyecciones y cenas estarán disponibles a partir del 6 de septiembre. Escuchar la página Escuchar la página

El estreno mundial de Las huellas de elBulli, una película sobre el restaurante que dirigió Ferran Adrià, inaugurará el Culinary Zinema de la 69ª edición del Festival de San Sebastián. Los cinco largometrajes de la sección estarán acompañados de cenas temáticas que tendrán lugar entre los días 20 y 24 de septiembre, en Basque Culinary Center. Las entradas conjuntas para las proyecciones y cenas saldrán a la venta a partir del 6 de septiembre. En cambio, las entradas únicamente para las películas, a partir del 13 de septiembre.

De los cinco largometrajes programados, cuatro serán estrenos mundiales: Las huellas de elBulli, The Pursuit of Perfection, Reinventing Mirazuz y Michelin Stars II: Nordic By Nature. Por su parte, el filme Délicieux / Delicious (Delicioso) clausurará la sección.

Iñigo Ruiz y José Larraza presentarán el estreno mundial de Las huellas de elBulli, un repaso a las facetas de Ferran Adrià y al restaurante que regentó en Girona. El filme recoge cómo la trayectoria del chef catalán influye en creadores de otras disciplinas.

Entre los demás estrenos de la sección se encuentra el largometraje The Pursuit of Perfection, dirigo por Toshimichi Saito, que explora la cocina japonesa a través de la mirada de cuatro de sus más relevantes chefs.

Rasmus Dinesen regresa al Culinary Zinema con Michelin Stars II: Nordic by Nature. En esta ocasión, el danés se adentra en el restaurante KOKS, enclavado en las Islas Feroe. Además, los franceses Franck Ribière y Vérane Frédiani dirigen el último estreno mundial de la sección, Reinventing Mirazu. El filme es un retrato del chef argentino Mauro Colagreo.

Por último, la película Délicieux / Delicious (Delicioso) del cineasta francés Éric Besnard clausurará el Culinary Zinema. El filme está ambientado en los albores de la Revolución francesa.

Los cinco largometrajes del Culinary Zinema de la 69ª edición del Festival de San Sebastián estarán acompañados de cenas temáticas, entre los días 20 y 24 de septiembre. Las entradas conjuntas para las proyecciones y cenas estarán disponibles a partir del 6 de septiembre, a las 09:00 horas, al precio de 70 euros. En cambio, los pases únicamente para las películas no será hasta el 13 de septiembre cuando estén disponibles para su compra, a un precio de 7,90 euros.