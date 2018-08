Economía

El Gobierno Vasco se suma al acuerdo de Confebask con UGT y CCOO

agencias | redacción

22/07/2016

Toña dice que el acuerdo firmado hoy es "fruto de un consenso que ha habido entre los que han querido estar presentes", en referencia a ELA y LAB, que no han estado.

El consejero de Empleo y Políticas Sociales, Ángel Toña, ha asegurado que, sin en un momento determinado el Gobierno vasco ha decidido sumarse a un acuerdo entre patronal y CC.OO. y UGT para apoyar los convenios de eficacia limitada, es porque ha entendido que, con ello, "protege, como mejor puede, a aquellos trabajadores desprotegidos que no tienen convenio".

En rueda de prensa de prensa celebrada en Vitoria-Gasteiz, Toña se ha referido, de esta forma, al acuerdo que, en el marco de la mesa de diálogo social, han firmado este viernes Confebask, CC.OO. y UGT para impulsar la negociación sectorial y blindar los convenios vascos, y que cuenta con el aval del Ejecutivo autónomo, pero no con el apoyo de ELA y LAB.

Según ha defendido el consejero de Empleo, "aunque no sea el mejor de los posibles, siempre es mucho mejor que nada un convenio que proteja" al trabajador.

Toña, que no ha querido hacer valoraciones de la petición de su dimisión por parte de ELA y LAB, ha dicho "echar en falta" la participación de estos dos sindicatos en la mesa de diálogo social.

En este sentido, ha dicho que "los acuerdos que hoy se van a firmar, seguramente no son del agrado ciertamente ni del Gobierno ni de los sindicatos ni de la patronal", pero "son fruto de un consenso que ha habido entre los que han querido estar presentes".

"Seguramente, no habrían sido estos acuerdos si hubiesen estado ELA y LAB sentados en la mesa, que es lo que siempre echo en falta. Si hubiesen estado sentados en la mesa, habría habido otros acuerdos o no habría habido ninguno, pero no hubiéramos podido decir que no son democráticos", ha afirmado, para reiterar que "son los acuerdos que se celebran entre quienes están dispuestos a sentarse".

Por otro lado, ha considerado "una perversión hablar de que los acuerdos en minoría se imponen a la mayoría" porque "no se trata de acuerdo en minoría". "Se trata de acuerdos de convenios de eficacia limitada, que, por otro lado, es uno de los seis apartados y no el más importante del acuerdo", ha subrayado, para añadir que los convenios de eficacia limitada "solo afectan a quienes los firman y a quienes después, voluntariamente, se adhieren al mismo".

No cuenta con la mayoría sindical

El documento no lleva la firma de los sindicatos mayoritarios en la CAV, ELA y LAB. Tras conocer ayer su contenido, ELA advirtió de "la gravedad" de "despreciar las reglas democráticas" dando prioridad a los acuerdos con la minoría sindical, mientras que hoy ha sido LAB la central que lo ha criticado duramente en un comunicado.

A través de este acuerdo, sus firmantes defienden que para contar con "empresas competitivas" es preciso superar las "dificultades serias" por la que atraviesa la negociación colectiva en Euskadi.

Así, apuestan por una negociación colectiva "moderna, actualizada, y en permanente adaptación al entorno" que, además sea "útil para la normalización y la modernización de las relaciones laborales".

Para ello, defienden que la opción preferente son los convenios de aplicación general, pero reconocen que allí donde "las mayorías no sean suficientes para alcanzarlos también resulta de interés la suscripción de acuerdos de eficacia limitada" cuando se logren "consensos capaces de conjugar adecuadamente los intereses de empresas y trabajadores".

De este modo, los integrantes de este foro se han comprometido a propiciar "la máxima difusión y aplicación" de estos acuerdos de eficacia limitada entre las empresas y los trabajadores afectados.

El Gobierno Vasco se compromete a difundir públicamente estos acuerdos a través de boletines oficiales.

Asimismo y para proteger la negociación colectiva sectorial, el texto otorga prioridad a los acuerdos negociados en los tres territorios y en la CAV, frente a los negociados en ámbitos superiores.

De este modo, los firmantes plantean un "Acuerdo Interprofesional de Estructura" que permita la "aplicación real y efectiva de los convenios colectivos territoriales de eficacia general que se suscriban en Euskadi".

En la reunión de hoy también se ha aprobado una declaración en la que Gobierno Vasco, Confebask, CCOO y UGT acuerdan dotar a la Mesa de Diálogo Social de una estructura institucional estable, que garantice la participación de patronal y sindicatos en las áreas de gobierno que afectan al ámbito sociolaboral.