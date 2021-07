06/07/2021 15:32 Economía ERE El TSJPV anula los despidos en Tubacex E. G. | EITB.EUS La sentencia del alto tribunal vasco obliga a la dirección a readmitir a las 129 personas despedidas de las plantas de Amurrio y Llodio (Álava). La empresa recurrirá el fallo. Escuchar la página Escuchar la página

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha declarado nulo el expediente de regulación de empleo (ERE) de Tubacex. La decisión obliga a la empresa readmitir a las 129 personas despedidas de las plantas de Amurrio y Llodio (Álava). El fabricante de tubos ya ha anunciado que presentará recurso.

El fallo, adelantado por fuentes sindicales, supone una victoria para la plantilla y un varapalo para el dirección del grupo, que argumentó "problemas estructurales debidos a la crisis en el sector". Los trabajadores llevaban 146 días de huelga indefinida para protestar contra los despidos.

El TSJPV juzgó en dos piezas separadas los despidos planteados en TTI (planta de Llodio) y Aceralava (Amurrio) los días 21 y 22 de junio. Garbiñe Biurrun dirimió la primera, mientras que la segunda recayó en Juan Carlos Iturri. Durante las vistas, la empresa rechazó retirar el ERE y sustituirlo por un ERTE hasta el próximo 31 de julio durante el acto de conciliación que tuvo lugar ante ambos jueces, y que también incluía el compromiso de no realizar despidos en dos años.

Aunque todavía no se conoce el texto y los argumentos del TSJPV, ELA ha explicado que el tribunal ha reconocido "expresamente que la dirección de Tubacex carecía de motivos para presentar un ERE" y lo declara nulo.

En una nota, el sindicato abertzale ha valorado "de manera muy positiva el gran trabajo" realizado por sus delegados y afiliados y ha felicitado a la plantilla. Asimismo, les ha animado a "seguir luchando" hasta que la empresa readmita a las personas despedidas.

Tubacex anuncia recurso

Entretanto, la dirección de Tubacex, también mediante nota de prensa, ha informado que recurrirá al Tribunal Supremo. La empresa asegura que no le ha sorprendido el fallo por los pronunciamientos previos del Tribunal. En su opinión, "es incomprensible que no se tenga en consideración que el sector de Oil&Gas afronta un importante cambio de modelo de negocio afectado por la transición energética y la descarbonización. En este contexto, no se entiende que la delicada situación de las plantas de TUBACEX en Álava durante los últimos años no se considere estructural sino coyuntural unida a la covid-19 que comenzó en 2020".

No es la primera vez que el alto tribunal vasco tumba un ERE. En mayo, los magistrados declararon nulos los 83 despidos en PCB, y obligaron a ITP Aero a readmitir a los trabajadores de las plantas de Sestao y Barakaldo.