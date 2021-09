17/09/2021 17:30 Economía SMI ELA y LAB critican por "escasa" la subida del salario mínimo agencias | eitb media El PNV lo considera "una buena cosa", y no entiende "por qué la patronal se ha cerrado en banda". El PSOE ha interpelado a la CEOE para que se una al acuerdo. Escuchar la página Escuchar la página

Los sindicatos ELA y LAB han criticado por insuficiente la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) acordada por los sindicatos CCOO y UGT junto al Gobierno español, ya que "es inferior al IPC de los últimos meses" y han reclamado un salario mínimo "de aquí".

En una nota, ELA ha afirmado que "subir el salario mínimo en 15 euros está muy lejos de lo prometido por PSOE y Unidas Podemos en el acuerdo de 2019, en el cual se comprometían a llegar a 1.000 euros en 2020 y aún más lejos de la demanda de la huelga general del 30 de enero del año pasado, que exigía un salario mínimo de 1.200 euros".

"El poder adquisitivo de la clase trabajadora sigue devaluándose", ha avisado.

Según ELA, esa subida "escasa" evidencia que "el diálogo social y los sindicatos que forman parte de él no sirven para mejorar realmente las condiciones materiales de la clase trabajadora".

En el mismo sentido, LAB ha reprochado que el acuerdo sobre el SMI "no responde a las necesidades de los trabajadores" vascos por la diferencia en el "coste de la vida" y ha reclamado "establecer un SMI adaptado a la situación de Hego Euskal Herria y que responda a esa situación".

LAB ha interpelado a los gobiernos vasco y navarro "para que trabajen" sobre ese salario mínimo "de aquí".

El presidente del EBB del PNV, Andoni Orturzar, ha considerado que la subida es "una buena cosa" y, por ello, no entiende "por qué la patronal se ha cerrado en banda". "Para ser un país de primera, hay que poner unos mínimos comunes de dignidad", ha señalado.

La vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, ha mostrado su satisfacción por el acuerdo, y ha instado a no fijarse tanto "en la cuantía" del incremento, sino "en el valor del acuerdo y en el avance" que supone.

Por su parte, la vicepresidenta segunda del Gobierno español y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha remarcado su "satisfacción" por el acuerdo, al tiempo que ha recordado que hay reformas de calado pendientes y ha hecho un llamamiento a la patronal española para que se "resitúe" porque "a veces no negociando se pierde".

"No sé si hablo claro, no negociando se pierde. Ustedes saben que la ministra de Trabajo estuvo dispuesta a pactar por una cuantía inferior a la que hoy tenemos. A veces no pactando se pierde", ha argumentado.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha negado este viernes que el rechazo de la patronal a subir el salario mínimo interprofesional vaya a perjudicar las negociaciones que se mantienen en otras mesas del diálogo social, como la de la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) o la de pensiones.